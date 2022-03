Invasión de Ucrania rompe el orden internacional

La invasión de Rusia a Ucrania ha roto el orden internacional y, ante este hecho, las grandes preguntas a responder son: ¿cuál es la razón de la invasión y por qué Rusia tomó esa decisión?

En conferencia de prensa del 12 de diciembre de 2021 le preguntaron a Vladimir Putin, presidente de Rusia: ¿Qué es lo que occidente no está entendiendo sobre Rusia o sobre sus intenciones? Y Putin cerró su respuesta diciendo: "Cada vez que mostramos los dientes, tratamos de evitar algo... Haremos lo que creemos que es correcto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco oleadas de expansión de la OTAN. ¿Qué es lo que no entienden?... Creo que todo está claro. Queremos garantizar nuestra propia seguridad". La base del reclamo de Putin está en que de los 8 países que firmaron el Pacto de Varsovia, el único que no está en la OTAN a esta fecha es Rusia.

Estas palabras de Putin, más de dos meses antes del inicio de la invasión, dejaba ver los temores de Moscú y sus intenciones. Si bien Moscú puede tener buenos argumentos, la invasión a Ucrania viola la Carta de las Naciones Unidas, que dice: "Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos..." (art. 2, numeral 3). Luego, dicta: "Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado..." (numeral 4).

También señala que la única justificación para el uso de la fuerza contra otro país es la legítima defensa, esto es, "si ocurre un ataque armado" en contra del país, lo cual no aplica, porque Ucrania no ha realizado acciones de tipo armado contra Rusia.

Además, según Putin, Ucrania es un "invento" del líder bolchevique, Vladimir Lenin, quien le dotó a este país, por error, un sentido de Estado, al darle autonomía y un derecho a independizarse "sin términos ni condiciones... esto es solo una locura". Sin embargo, Putin evadió decir que la independencia de Ucrania no se la dio Moscú, sino que fueron los ucranianos, que votaron en un referéndum a favor de abandonar la URSS y que Boris Yeltsin, siendo presidente de la Federación de Rusia, reconoció la independencia de Ucrania.

La otra aspiración de Putin, más allá del reclamo de defensa de las fronteras rusas por el avance la OTAN hacia el Este, es que Rusia vuelva a jugar un papel determinante en la creación y conducción de un nuevo orden mundial, en alianza con China, para dejar jugando un papel menos preponderante a EUA. Y en este devenir, en términos geopolíticos, probablemente, China podría ser el gran ganador ante las nuevas y crecientes disputas entre los Estados que desean mantener el "orden mundial liberal" y los que buscan construir un nuevo orden emergente, denominado "contraorden no liberal".

En conclusión, la decisión de Putin de invadir Ucrania también busca devolver a Rusia la condición de gran potencia, para que junto con China y EUA definan un nuevo orden mundial. La estrategia de Putin es unir fuerzas con China para reducir el peso de Occidente y extender el poder sino-ruso.

Probablemente, vamos a presenciar la construcción de un nuevo orden internacional político, militar y económico.