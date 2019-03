Investigación educativa en el aula: (im) posibilidades

El tema "educación" no suele tener un espacio relevante en los medios y cuando lo hace es por alguna cosa no muy favorable (malas notas en la PAES, estudiantes/docentes asesinados, huelga, etc.), los centros de pensamiento, llámese universidades, ministerios y otros, suele tratarse con un nivel bajísimo de profundidad y análisis (véase la agenda de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea, por ejemplo); entonces encontrar espacios de diálogo sobre esta temática es muy complicado. Sin embargo, aprovechando que la semana pasada el INFOD desarrolló un espacio para el discutir sobre la investigación educativa en el aula, me gustaría socializar algunas interrogantes al respecto: ¿Cuál es el estado del arte de la investigación educativa en El Salvador?, ¿qué retos implica investigar en el aula?

No es una novedad decir que en El Salvador "investigar" sigue estando en niveles residuales desde hace décadas. En esto no solo influye la inversión que se destina, sino también el personal humano: las universidades cuentan con pocos programas de maestrías y doctorados dirigidos a la investigación (la mayoría se dedica a acumular disciplinas y poco a investigar). El Estado tampoco incentiva mucho la formación a ese nivel, ya que requiere una inversión de tiempo y dinero que los formandos no disponen y los que tienen suerte consiguen una beca en el exterior sin garantías de empleo al regreso. Resultado: muy pocos máster y doctores encuentran trabajo en el mercado laboral y otros deciden buscar rumbo fuera del país. ¿Y en el caso de investigación educativa? Esta no pasa de investigaciones descriptivas y otras conclusiones basadas en algunas tablas estadísticas, nada extraño en un país donde los programas de Profesorado/Licenciatura en Educación no cuentan con personal que efectivamente haga investigación educativa, ¿cuántos artículos, libros, ponencias se realizan al año en esta área? Sigue siendo la misma respuesta: marginal. Mucho menos existe una investigación educativa centrada en problemáticas del aula, ni suficientes especialistas del tema. Tampoco existe una institucionalidad consolidada en esta área, el MINEDUCYT cuenta con gerencias en investigación con investigadores contados con los dedos de una mano y con poca experiencia, el recién creado INFOD, que tiene en sus apuestas la investigación educativa, aún busca su razón de ser, la UES sigue negándose a constituir una Facultad de Educación y para cerrar con broche de oro los docentes de todos los niveles no cuentan con el tiempo para hacer ni sus planificaciones y evaluaciones del día a día, es decir, el docente se le paga solo por clase impartida. Un desastre histórico.

Ante este panorama resulta imperativo en primer lugar definir la instancia a cargo de impulsar la investigación educativa y que esta cuente con el recurso necesario, aquí el llamado a dar el paso adelante es el MINEDUCYT/INFOD. Otro paso necesario es "refrescar" a los formadores a todo nivel, que permita salir de los mismos temas/metodologías cliché que se siguen usando en la actualidad y que tienen poco/ningún impacto en el aula; así mismo se requiere una vinculación entre investigación/aula/políticas públicas. Hay muchas cosas que pasan en el aula que no nos enteramos y que inciden en el aprendizaje. Claro, siempre es mejor esperar a noviembre de cada año para culpar a los docentes luego de 12 años de fracaso escolar de cada estudiante.