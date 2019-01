Investigar más y mejor...

Dos variables son importantes para que El Salvador recupere la capacidad científica que tenía entre los años cuarenta y sesenta: Formar o contratar doctores y fortalecer sus laboratorios con mejores equipos. En efecto, la Universidad de El Salvador –según se puede constatar en el libro de Ítalo López Vallecillos "El Periodismo en El Salvador", capítulo sobre periodismo científico– poseía un aparato científico de primer nivel reflejando en una considerable cantidad de revistas científicas e institutos. Con las intervenciones del 72 y 77 la capacidad científica se debilitó, y así llegamos hasta finales de los noventa con una visión comercial de la educación superior –como ascensor social, Martín-Baró– dedicándonos, casi hasta la fecha, a hacer investigación en el campo de Ciencias Sociales, y descuidando otras áreas más vinculadas a la productividad –ciencias exactas, agronomía, ingenierías, etcétera.

Según los informes recientes del N-CONACYT 2008-2017: Los datos presentan fotos diversas en lo que respecta a la evidencia terminal del quehacer científico (artículos, libros y patentes); a nivel de publicaciones, por un lado, el nivel destacado en el área de Ciencias Sociales frente a las demás áreas; la caída estrepitosa de 65 a 9 publicaciones en Ingeniería y Tecnologías entre 2008 y 2009; también disminuyen significativamente las publicaciones del área médica y Ciencias exactas y naturales en el año 2017. Ciencias agrícolas presenta un repunte sostenido desde 2015. Se registra un crecimiento importante en la relación libros publicados por investigador en Ciencias agrícolas; y llama la atención las caídas de publicaciones de 2008 a 2009 en casi todas las áreas. En lo que respecta a artículos arbitrados en el ISI presentan datos positivos para 2017 en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Médicas, Sociales y Humanidades; en el área de Ciencias Agrícolas no hay registros y en Ingeniería solo uno. Pese a estos datos la producción de artículos arbitrados en esta base de datos es muy limitada para un país con 41 instituciones de Educación Superior. Finalmente, el nivel de patentes solicitadas y otorgadas es crítico para el país (2012: 3 solicitadas, 0 otorgadas; 2013: 5 solicitadas, 0 otorgadas; 2014: 4 solicitadas, 0 otorgadas; 2015: 0 solicitadas, 0 otorgadas; 2016: 2 solicitadas, 0 otorgadas; y 2017: 0 solicitadas, 2 otorgadas); la eficacia es casi nula, y es posible que esto se deba a varios factores: a) poca tradición en crear y patentar; b) la limitada articulación entre las propuestas científicas y la redacción de reivindicaciones jurídicas, o c) debido a otros problemas del proceso o trámite. Esto es un fuerte llamado de atención para que las autoridades intervengan y diseñen junto con las autoridades de instituciones de Educación Superior una estrategia, si no seguiremos siendo un país consumidor y no productor.

Vale la pena destacar dos grandes iniciativas para reactivar la capacidad científica del país: por un lado el quehacer del Viceministerio de Ciencia y Tecnología y los incansables esfuerzos de la viceministra Herlinda Handal, y por otro lado el proyecto "Educación Superior para el crecimiento económico" de USAID, que ha invertido una fuerte cantidad de dinero en equipar laboratorios de varias universidades –sobre todo UCA, UDB, UNICAES y UFG–, y en capacitar una nueva generación de científicos jóvenes bajo las exigencias globales actuales. Pero si no se da seguimiento en el próximo quinquenio este castillo de naipes se puede derrumbar, la responsabilidad está, también, en manos de los rectores.

Más allá de los laboratorios y de los PhD contratados, nos dice Carlos Hernández Suárez (Cornell University): "Es mejor la solución aproximada del problema correcto, que una solución correcta del problema aproximado..."; debemos darle más prioridad a los problemas que a la capacitación en métodos científicos; necesitamos buenos problemas vinculados al quehacer productivo (y esto es un mensaje para los empresarios) para diseñar soluciones creativas. Tenemos que decidir si seguimos apostando a un modelo científico consumista o de segunda mano o si nos arriesgamos a investigar para producir.