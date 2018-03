IoT: De Gutenberg a Internet (Parte II)

Lee también

Los cambios generacionales de nuestras sociedades han estado asociados al desarrollo industrial y tecnológico vinculándolos con ciertos periodos de la historia; así se han proyectado algunas clasificaciones –más de marketing que sociológicas–, como por ejemplo: 1917-1944 Interbelum (Radio); 1946-1964 Baby Boomers (TV); 1965-1980 Generación “X” (CD, PC, MTV, R. Capa, D. Coupland); 1981-1994 Generación “Y” o Millennials (lost) 1995 a la fecha; y Generación “Z” (nativos digitales).Una nueva categorización rompe los esquemas, más allá de las fechas y de las tecnologías, Generación C, la “C” viene dada por “Collaboration”, “Community”, “Computerized”, “Content”, “Connected”...En opinión de Felipe Nuila –Senior Lead Mobile Application Engineer @ PowerDMS–: “La generación C rompe esquemas dado a que es una cultura creada alrededor de una serie de valores fomentados por el uso de la tecnología. Es la fuerza consumidora más grande de hoy en día y establece tendencias de entretenimiento, compras, productos, moda, comida y más. El mercado está cambiando, y mucho, el consumo de productos y servicios por el crecimiento en consumo masivo que representa más de 500 billones de dólares al año solamente en Estados Unidos y la transformación de industrias es impresionante, dado que la conexión y colaboración son extremadamente valoradas; la generación C se mueve con una mentalidad de enjambre y cuando empieza un movimiento se crea un diluvio de personas siguiendo la misma dirección”.En efecto, puedes ser un Boomer y estar creando conocimiento, comprando por internet o conectado a redes... y esto no es un privilegio de nativos digitales; ciertamente puedes estar conectado más allá de tu fecha de nacimiento. La diferencia puede estar en qué consumes, en asuntos estéticos, en más o menos usos de Apps, pero estamos en la Galaxia Internet (M. Castells) aunque seamos de la Galaxia Gutenberg...En otro aspecto, en la sociedad de la información y del conocimiento, concretamente en el campo educativo, es posible que los títulos universitarios comiencen a tener menos valor que certificaciones (ver Next University o el auge de los MOOC); o bien, obtener un título universitario, pero además necesitas estar continuamente recibiendo certificaciones –aprender a aprender siempre–; en lo que dura una carrera universitaria 4 o 5 años las tecnologías han cambiado muchísimo.Como anotamos en el artículo anterior, observamos en el campo tecnológico e industrial que se viene con más fuerza Internet of Things (IoT, Kevin Asthon): automatización, inteligencia artificial, robótica, etcétera; y en la academia del primer mundo ves más videos que gente... pero se trabaja igual de duro: escribir, publicar y patentar...El mundo de IoT y de nuevos programadores diseñando aplicaciones y sistemas para interconectar la cotidianidad con las cosas, procesos y procedimientos está avanzando a pasos agigantados; sistemas de energía renovable, agricultura inteligente, infraestructura social, control ambiental, saludo e industria manufacturera están vertebrados por internet.IoT se encamina a una arquitectura no determinista, autoorganizable e interoperable, algo así como una inteligencia ambiental ubicua; esto también genera temores por el ecosistema complejo o caótico tecnológico: ¿dónde estarán los límites?; y una muestra de ello es cuando se cae una de las redes telefónicas nacionales por un par de horas... no hay crisis peor. También surgen las preocupaciones por el control de datos y la libertad asociados a la red; la proyección de crecimiento de dispositivos IoT ha sido exponencial, y se estima que para el año 2020 habrá 50,000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Este crecimiento puede hacer que el tema se seguridad de los datos sea una situación más crítica ante la falta de procesos que aseguren la integridad y encriptación de los datos.