Ironía es tener un mundo repleto de medios de comunicación llamando al respeto de los comportamientos ajenos (sobre todo los sexuales) y se imponga por doquier, bajo la protesta de muy pocos, restricciones a las libertades individuales de quienes han decidido no vacunarse contra un virus. Es decir, tenemos que aceptar y hasta promover conductas polémicas, en nombre de la libertad, pero nos está prohibido, en nombre de la seguridad, hacer preguntas sobre tratamientos de cuya "inocuidad" la gran mayoría solo se entera a través de los medios.

Ironía es vivir peleando con los demás por halagos que no nos enriquecen, causas que no nos motivan y cosas que no nos llevaremos.

Ironía es desear que las nuevas generaciones sepan lo que vale la libertad, el amor y el esfuerzo, pero en sociedades donde la vida misma se ha relativizado, los más importantes vínculos se agrietan y la innovación es equivalente a la mayor oferta en un solo "clic".

Ironía es dejar de festejar Acuerdos de Paz en un país crecientemente dividido. También lo es la imposición de un día para conmemorar víctimas de un conflicto que fue producido, precisamente, por el autoritarismo, la persecución de la disidencia y la falta de espacios de participación política, todas características del régimen que ya no estima necesario celebrar el fin de aquellas causas y sus consiguientes atrocidades.

Ironía es empecinarnos en cambiar una historia que no conocemos, mancillar méritos que no entendemos y perpetuar hábitos de los que acusamos a otros.

Ironía es asegurar que luchas contra los dictadores en tu patria, mientras celebras las dictaduras que padecen otras naciones; es tener un doble estándar para juzgar la represión y los abusos, dependiendo del lado de la frontera en que se halle tu sacrosanto ombligo.

Ironía es pretender trasladar nuevas ideas usando algo tan viejo como el odio; es ofrecer apasionadas conferencias de prensa señalando las máculas ajenas, pero guardar profundo silencio cuando te aparecen cadáveres en el clóset; es burlarte de quienes te adversan, mostrándoles encuestas, a la par que les envías policías y soldados para detenerlos cuando salen a la calle a burlarse de ti; es ponerte a pelear, en fin, con una potencia que te permite sobrevivir mediante el dinero que tus migrantes, desde su suelo, le inyectan a tu economía.

Ironía es también, por cierto, escribir sarcasmos de una democracia que ha sobrepasado los 200 años de vida funcional, que ha admitido solo 27 enmiendas –y ninguna reforma, ojo– a su Constitución, que puede poner freno a la voluntad unipersonal de cualquier presidente, que critica e investiga con toda libertad a sus funcionarios y cuya mayor demostración de vigor es la afición de su sociedad por el debate plural.

Ironía es poner a circular una moneda virtual cuyas variaciones dependen de circunstancias que no puedes controlar –incluyendo tu propio temperamento– y luego despotricar contra todo aquel que, en pleno control de la información y experiencia que posee –signo inequívoco de sensatez–, advierte lo insensato de tu apuesta.

Ironía es tener que leer "valientes" mensajes anónimos cargados de falsedades y calumnias –como los que va a provocar este artículo–, pero al mismo tiempo sentirte satisfecho de que así sea, no solo porque tu conciencia está tranquila, sino porque hay personas que te enaltecen cuando te insultan.