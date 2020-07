Irregularidades en la elección de candidatos para el IAIP

A 7 años del funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se evidencia la trascendencia y el verdadero impacto de garantizar el derecho de acceso a la información pública, no solo por su carácter de derecho fundamental, sino, también, por ser una herramienta de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. A raíz de esa relevancia, cada proceso de elección de comisionado al IAIP es un reto puesto que se debe asegurar idoneidad, independencia y la moralidad intachable de cada candidato, a fin de que las personas más probas puedan ocupar estos cargos.

Para este año, debido a la renuncia del expresidente del IAIP, se abrió el proceso de elección para comisionados por el sector académico. Este proceso, al igual que la elección realizada el pasado febrero para el sector de periodistas, ha sufrido una serie de irregularidades denunciadas por diversos sectores de la sociedad civil. Hay que recordar que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINED) con base en las facultades que le extiende la LAIP, inició el proceso de selección de ternas de comisionado propietario para integrar el IAIP. En marzo de este año, estableció diversos plazos de las etapas del procedimiento administrativo de selección que culminaba el 6 de marzo de 2020, con la Asamblea General de los entes electores, las universidades. Sin embargo, a través de la Comisión creada para llevar a cabo este proceso, llamó a una inscripción extraordinaria del jueves 27 de febrero al miércoles 4 de marzo del año 2020, esta ampliación de plazo para realizar la Asamblea General fue un exceso de las competencias conferidas por la Ley.

Posteriormente, a pesar de haber recibido escritos en los que se advertía el error y violación del principio de legalidad y seguridad jurídica, la Comisión acordó ampliar nuevamente el plazo de manera extraordinaria siendo la nueva fecha prevista el lunes 16 de marzo de 2020. Sin embargo, se tuvo que suspender debido a la emergencia por la crisis de salud a consecuencia del covid-19. Al reanudar esta elección, que había quedado en pausa, el MINED lo hace de manera sorpresiva y abrupta el 6 de julio y establece el 10 de julio la elección de ternas. Fecha que se ve frustrada dado que una de las universidades retira una de las candidaturas propuestas.

A raíz de este nuevo suceso, y aun con otros escritos solicitando nulidad de un proceso irregular, sin transparencia y sin credibilidad, el MINED acuerda imponer nuevos plazos -absurdos e irrazonables- para inscribir nuevos candidatos. Al establecer estos plazos no toman en cuenta los tiempos que toma un trámite en las instituciones públicas salvadoreñas, y, aún más, cuando existe una situación de emergencia nacional.

Esta elección no debe tomarse a la ligera, al ser una institución-garantía que permite el acceso a la protección no jurisdiccional de derechos fundamentales se precisa el cumplimiento del debido proceso para la selección, elección y nombramiento de los comisionados que integrarán dicha institución-órgano, así garantizar no solo la máxima publicidad de las actuaciones de los servidores públicos, sino resolver de forma independiente e imparcial. Señora ministra: Aún es tiempo de demostrar compromiso con la democracia, institucionalidad, integridad y transparencia.