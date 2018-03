James Iffland y Roque Dalton García

Lee también

Iffland es especialista en los estudios cervantinos, en el Siglo de Oro español, y en Francisco de Quevedo y Villegas. Como tal, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Cervantes Society of America, y ha publicado obras como “Quevedo and the Grotesque” (Londres, 1978, 1982), “Quevedo in Perspective: Eleven Essays for the Quadricentennial” (Delaware, 1982), “De fiestas y aguafiestas: risa, locura e ideología en Cervantes y Avellaneda” (Madrid/ Pamplona/ Frankfurt, 1999), “El Quijote desde América” (México, 2006). Sobre Roque Dalton ha publicado “Ensayos sobre la poesía revolucionaria de Centroamérica”, en la Editorial Universitaria de la UES.Es coordinador de Voces Hispánicas del Departamento de Estudios Romances en la Universidad de Boston. Junto al célebre filósofo y lingüista de renombre mundial Noam Chomski, colega suyo en dicha universidad, colaboró con la insurgencia salvadoreña durante la guerra civil. En el presente labora en un tratado sobre Roque Dalton en el que lleva un lustro investigando. Estuvo un año en Cuba recopilando material sobre la época habanera de Roque Dalton, donde vivió en casa de la viuda de Dalton, Aída Cañas, y donde entrevistó a personalidades de la cultura cubana como el cantautor Silvio Rodríguez, amigo y coetáneo de Roque.James Iffland es una respetada autoridad en el mundo anglosajón de la obra de Roque Dalton García, así como de dos gigantes de la literatura del Siglo de Oro español, Cervantes y Quevedo.La invitación del Dr. James Iffland fue producto de un esfuerzo conjunto de rectoría, vicerrectoría académica, Facultad de Ciencias y Humanidades, del Dr. Raúl Azcúnaga, decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, así como de la Editorial Universitaria que recién acaba de publicar su libro.Su Conferencia Magistral: “Hacia una teoría de la función del humor en la poesía revolucionaria (a propósito de Roque Dalton)”, tuvo como moderador al jefe del Departamento de Letras de la Facultad de Ciencias y Humanidades, el Dr. Carlos Roberto Paz Manzano, autor de la tesis doctoral “La teoría literaria de Roque Dalton”; su otra charla “Echando el cierre al testimonio: Miguel Mármol y la guerra fría cultural” la moderó el Dr. Luis Melgar Brizuela, autor del libro “Las brújulas de Roque Dalton”. La tercera conferencia magistral, en Santa Ana, se intituló “Las historias prohibidas del Pulgarcito como ‘constelación’ revolucionaria: Walter Benjamin / Roque Dalton”.La interacción del público, mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios así como catedráticos e intelectuales independientes, fue muy nutrida y de gran aporte al debate sobre la contextualización de Roque Dalton en nuestra época contemporánea. Lo cual constituye la médula de este intercambio cultural, de gran valía tanto para los participantes del público como para el Dr. Iffland, estableciéndose así un fructífero dar y recibir, que es la función principal del intercambio científico, de cooperación institucional y académico.