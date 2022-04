Jattah y la propuesta pendiente de desarrollo

Solemos relacionar la palabra pecado solamente con lo prohibido; sin embargo, en hebreo jattah significa errar, en el sentido de no alcanzar el blanco exacto. Dicho de otra forma, cuando estamos fuera de la voluntad perfecta de Dios, estamos en pecado.

Esto nos conduce a reconocer que Dios concibió un propósito para cada uno, el cual se encuentra grabado al interior de nuestra conciencia, y su no reconocimiento o realización nos ubica en posición de pecado: "Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos" (Rom.2.14-15).

Además del propósito, Dios nos entregó dones o capacidades para implementarlo, a esto hizo referencia Jesús cuando habló de los denarios recibidos por cada uno. De ahí, que al caminar dentro de la visión del propósito, estamos garantizando que nuestro rendimiento o fruto por el esfuerzo se multiplique hasta el ciento por uno: "Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno" (Mc.4.20).

Socialmente hablando, está claro que nuestro país no puede seguir dependiendo de lo que sucede en otras regiones del mundo; así hemos actuado siempre y nos ha tocado vivir en posición de vulnerabilidad. Si bien no poseemos recursos naturales por explotar, poseemos una gran población en edad productiva: anualmente, alrededor de 60 mil bachilleres necesitan ser orientados para incorporarse al sistema productivo, lo cual podría traducirse en desarrollo económico y social.

Ya hubo intentos de realizar esto en el pasado, sin embargo, nunca se ha logrado porque debe responder, no a la visión de un grupo o partido político, sino a una visión de largo plazo para El Salvador: buscar el pleno empleo por medio de la capacitación y orientación de nuestros jóvenes, para que puedan encontrar su vocación y realizar eso para lo cual nacieron.

Esta estrategia fue implementada exitosamente en muchas regiones del mundo. En Japón, por ejemplo, se comienzan a clasificar los perfiles vocacionales desde la parvularia, lo que les ha permitido tener una diversa y efectiva oferta de productos y servicios en diferentes especialidades, traduciéndose esto en crecimiento económico personal y social.

Consideremos la oferta de bienes y servicios con que contaríamos en El Salvador con esta estrategia, y el ahorro que alcanzaríamos sin los índices de delincuencia que tenemos actualmente. Imaginémonos lo que significaría no tener que desgastarnos peleándonos unos con otros para alcanzar nuestras metas, sino, más bien, cuidar que nuestras metas estén en sintonía con nuestro propósito y los dones recibidos, bajo el supuesto que nadie puede realizar algo mejor que aquel a quien se le capacitó para hacerlo.

No debemos continuar postergando la decisión de salir de la caverna y dejar atrás la mediocridad con la que hemos organizado nuestra sociedad hasta ahora. Debemos entender que existe un propósito para nosotros y nuestro país, y que Dios estableció los principios para poder llevarlo adelante: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

Solo así dejaremos de vivir en pecado, es decir, fuera del blanco de la voluntad de Dios, quien sigue dispuesto a caminar con nosotros en esta dirección, pues Él mismo la estableció: "Muchos planes hay en el pensamiento del hombre; pero mi propósito prevalecerá" (Prov.19.21).