Jennifer López y la suficiencia

La grandeza no se mide en premios, discos o millones de visualizaciones. Así lo ha demostrado (otra vez) la diva global Jennifer López, sin miedo para admitir fragilidades, reencontrar el camino y mostrarse vulnerable ante los ojos de su gran público.

En una entrevista con Oprah Winfrey, durante el Oprah's 2020 Vision Tour, en Los Ángeles, JLo contó su tormento al conocer que no había sido nominada para los Oscar. Había leído artículos de prensa que daban por hecha la candidatura, y algunos casi lo aseguraban. Sin embargo, la realidad fue muy distinta y sintió una gran decepción.

Lo mejor vino después, porque JLo entendió que diversos factores habían colocado el foco de su vida en un premio, en la aprobación rotunda de los demás a través del Oscar: "No, no necesitas eso, haces esto porque lo amas (...) No necesito este premio para decirme que soy suficiente", dijo en la entrevista sobre la reflexión que vino después.

No es la primera vez que Jennifer López habla sobre las cuestiones que de verdad importan. En 2012, cuando la entrevisté en Panamá, me dijo que el concepto de su show estaba relacionado con "el amor, con disfrutar la vida, con empezar de nuevo y nunca rendirse". Insistió con fuerza en que lo importante era "vivir hoy y amar hoy". Aquí y ahora.

Repito lo que JLo contó a Oprah: "No necesito este premio para decirme que soy suficiente". Y es que el sentido de suficiencia es una de las grandes tribulaciones de los seres humanos hoy día, a partir de creencias limitantes que perturban los pensamientos, hábitos y acciones cotidianas.

Existen varias creencias de este tipo, relacionadas con la capacidad, el merecimiento o la posibilidad, entre ellas: "No puedo", "Si lo intento, voy a fallar", "No tengo edad para eso", "Nadie me quiere" y justamente "No soy suficiente".

Pero también hay creencias potenciadoras, que nos ayudan a volar hacia una vida exitosa, constructiva y solidaria. Solo debemos buscar la ayuda más efectiva para construir el camino. Yo mismo la encontré estudiando a los maestros del desarrollo personal y el liderazgo.

Resulta alentador que un ícono mundial como JLo tenga clarísimo el asunto de la suficiencia, y que además no dude en exteriorizar sus ideas, temores e incertidumbres. Al decir del poeta y filósofo Criss Jami, "compartir tu debilidad es hacerte vulnerable; hacerte vulnerable es mostrar tu fortaleza".

