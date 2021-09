Jornada cívica y en paz, un mensaje para el oficialismo

No es una simplificación, sino la síntesis de lo que un influyente sector de la nación ha resentido de la administración pública desde el inicio de la pandemia, con un énfasis especial luego del 1 de mayo: que el oficialismo actúa sin atender al concierto de la sociedad civil, a la academia, a las iglesias, al empresariado y a los movimientos sociales. Se entiende que no son pocas personas y que tampoco son un fragmento del tejido nacional; no era necesaria la movilización de ayer para entenderlo así como tampoco era necesario que el presidente cada vez que puede se refiera a las corrientes de pensamiento disidente, crítico u opositor como a que representan "a apenas el 3 por ciento". Las marchas de ayer sí fueron necesarias para ilustrar lo equivocado que están quienes se creen esa correlación o ese nivel de aprobación para el gobierno.