Jóvenes constructores

En estos tiempos de politiquería barata, es importante no perder de vista los problemas reales a los que nos enfrentamos en este país y de los que no se habla en concreto. Para mí, uno de ellos han sido desde siempre los que conciernen a los jóvenes. Esa falta de visión para tratarlos, para impulsarlos, para darles oportunidades y no estigmatizarlos. A lo largo del año que recién termina, conocí múltiples esfuerzos por visibilizar a los jóvenes. Dos de ellas me ganaron el corazón porque permitían conocer las historias, con nombre, con rostro, con vida de jóvenes que a diario se enfrentan a sus propias pesadillas: migración, abuso físico y sexual, acoso, desesperanza, entre muchos otros más.

Uno de los ejercicios que más me gustó fue el que realizó la Fundación Forever, que incluyó una invitación a personajes de la vida política del país. Por primera vez, a pesar de los más de 10 años que lleva la fundación trabajando en comunidades empobrecidas, a la reunión llegaron casi todos los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa y representantes de los candidatos presidenciales.

Los invitados fueron los encargados de leer pequeñas biografías de jóvenes que han sido parte del proceso de formación e integración que encabeza la fundación, pero también historias de docentes y familiares. El ejercicio sirvió no solo para reconocer en esas historias a quienes las protagonizan a diario, sino también cómo el proceso los ha hecho generar cambios en ellos, pero también en su escuela, su universidad, su familia y su comunidad.

Para mí el ejercicio retrata bien lo que significa esa integración que promueve la fundación junto a las 13 universidades que desde hace varios años otorgan becas a jóvenes, y lo retrata si uno logra entender que al abrirle camino a los jóvenes, ellos van sintiendo que pueden encontrar una forma de superarse, que hay salidas para su pobreza, que transitan hacia una vida digna. Cuando un joven encuentra eso, siente que puede construir algo que lo puede hacer vivir mejor.

Entonces este joven, que ya es parte de un proceso de formación, entra en contacto desde este nuevo escenario con su familia, con la empresa, con la universidad, con su comunidad y se van retroalimentando.

Las adversidades y los grandes traumas que tiene este país y sus ciudadanos no se pueden contrarrestar con proyectos de prevención ni esfuerzos aislados. El término de integración busca eso, promover un modelo que genere esa energía capaz de transformar. Y estas vinculaciones entre los jóvenes, su familia, su comunidad, la universidad y las empresas son las únicas capaces de generar esa fuerza y energía.

Actualmente, y tras la reunión con los representantes de las fracciones políticas, se busca crear una ley de integración, que permita, por ejemplo, entre muchas otras cosas, que ese proceso formativo sea obligatorio en los centros escolares públicos. Eso permitirá que niños y jóvenes tengan una mirada distinta hacia su superación y eso provocará acercamiento entre todos los actores de la sociedad. Es como si una célula se activara y comenzara a reproducirse, para generar esa fuerza.

De lo contrario permanece la desolación que ya todos conocemos y ante tanta desolación que vive el país, no hay manera de hacer esa transformación, porque la energía está en otro lado.