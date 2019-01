Juan Guaidó, presidente constitucional de Venezuela y el fin de la narcodictadura

El 23 de enero de 2019 fue realmente un día histórico para la democracia y libertad, millones de venezolanos se manifestaron para iniciar el proceso de transición hacia la democracia, la Asamblea Nacional (AN), único poder legítimo y constitucional, y el pueblo en la calle juramentaron a Juan Guaidó como nuevo presidente constitucional interino y encargado del Ejecutivo nacional, tal como lo establece la Constitución en situaciones que existiera vacío de poder, lo cual ocurrió el 10 de enero 2019, previamente la AN había declarado ilegal las elecciones fraudulentas organizadas por Nicolás Maduro.

El mundo democrático ha transmitido un voto de confianza, felicitando y reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ante lo cual la narcodictadura ha reaccionado y desatado una cruenta represión, según la ONG Foro Penal Venezolano, del 22 al 24 de enero 2019 se contabilizan 369 capturados y 26 muertos, el pueblo venezolano exige el fin de la narcodictadura, el madurismo chavista debe entender que las dictaduras no son eternas y cuando los pueblos se levantan y dicen hasta aquí, no hay poder que pueda evitarlo, así sucumbieron el fascismo, nazismo y estalinismo que contaron con un poder político y militar ilimitado, no pudieron sobrevivir ante el devenir de la historia.

Los venezolanos han sufrido las inclemencias del actual modelo socialista que ha llevado a la destrucción, corrupción y saqueo de los recursos naturales del país, que mantienen a la población en condiciones de vida miserable, en donde hay escasez de todos los productos básicos, siendo el responsable de esta tragedia el madurismo chavista, hay que comprender que es la hora de la unidad nacional, en esta lucha contra un régimen dictatorial usurpador y aferrado al poder, en Venezuela no hay ningún golpe de Estado como lo afirma Maduro, lo que hay es un enardecido pueblo que no le importa los riesgos y amenazas por conquistar su libertad; existiría golpe de Estado si el presidente constitucional Juan Guaidó es encarcelado o asesinado por la narcodictadura.

El diálogo que proponen en este momento los gobiernos de México y Uruguay es inviable, ya que en el pasado reciente la narcodictadura lo utilizó solo para ganar tiempo y crear una imagen que estaban dispuestos a buscar una salida política, pero en la práctica se demostró todo lo contrario, lo que han pretendido con el diálogo es perpetuarse en el poder; además, el pueblo ya no cree en ninguna posibilidad de diálogo que solo serviría para oxigenar a Maduro y sus secuaces. Los altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas tienen que jugar un papel definitorio en el desenlace, o se ponen del lado de la Asamblea Nacional y el pueblo o asumen la posición desesperada de la narcodictadura que conduciría a aumentar la represión y con ello la responsabilidad con la tiranía criminal, con resultados impredecibles, pero esta aventura inevitablemente conllevaría a una fractura en el seno de las fuerzas armadas cuya consecuencia siempre sería la misma, el fin de la narcodictadura.

Para finalizar, quiero en nombre del pueblo salvadoreño amante de la democracia, justicia, libertad y paz, pedir perdón al heroico pueblo venezolano por la posición expresada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, su partido FMLN y su candidato presidencial, de apoyo incondicional a Nicolás Maduro. Esta no es la posición de la mayoría de salvadoreños.