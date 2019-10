¡Justicia, señor gobernador!

Pido licencia a nuestro gran Hugo Lindo para utilizar el título de su principal obra literaria, intitulando así mis sentimientos y pensamientos que se han visto sacudidos por los hechos y los dichos recientes en relación con el papel de los estudiantes de medicina cursando el Año de Internado o ejerciendo como médicos en el desempeño de su Año Social, requisito legal para que se le otorgue el título –ganado con desvelos, sufrimientos morales, entrega y agotamiento físicos– de doctor en medicina. Esas tres palabras encierran, además de conocimientos científicos, el honor y el humanismo que debiera poseer cada uno de los encargados de aliviar el sufrimiento humano, desde prevenir la enfermedad hasta acompañarle humanamente al momento de su fallecimiento, extendiendo su apoyo a la familia doliente en los aspectos humanos y espirituales en muchos casos.

El estudiante que se desempeña en el Año de Internado no llega a practicar sino a poner sus conocimientos al servicio de los que por alguna razón han perdido la salud. Con el perdón de los lectores, pero para que lo comprendan quienes deben tomar decisiones, pongo este ejemplo simple: los jugadores de la selección de fútbol llegan a los entrenamientos a "practicar" lo que ya saben hacer y perfeccionarlo, pero no llegan al entrenamiento a aprender a jugar al fútbol. El médico interno no llega a ese nivel a aprender medicina sino a ejercerla con los conocimientos adquiridos durante seis años previos en los cuales ha dejado las pestañas leyendo, comprendiendo y aprendiendo el arte de sanar, en muchas ocasiones soportando los más nauseabundos olores y palpando o entrando en contacto con las materias de desecho del cuerpo humano, exponiéndose a ser contaminado por los gérmenes más letales incluyendo el Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (VIH), sífilis, tuberculosis, bacterias y virus mortales o de muy difícil tratamiento.

Cuando una persona por sí o como parte de un cuerpo especializado –bomberos, rescatistas, escuadrones militares o cualquier otro– expone su vida para rescatar a uno o varios seres humanos y hasta a animales, se le considera héroe; y será quizás un evento aislado o no muy frecuente. Pero el personal que brinda atenciones de salud lo hace a diario y repetidas veces durante el día.

El médico interno a quien despectivamente se le señala como "un simple estudiante" que no amerita salario es el que atiende la mayor carga asistencial, por ejemplo, sustituyendo por la carencia de máquinas de respiración artificial, dando la asistencia manual y apretando una bolsa para llevar aire a los pulmones del enfermo a razón de 15 veces por minuto durante horas, hasta que se le entumecen las manos y es relevado por otro héroe y así por muchas horas. Ese servidor público y los médicos en Servicio Social deben recibir el respeto que merecen y no deben continuarse explotando. Deben recibir al menos un salario que retribuya el servicio que hacen a la población que debe atender el Ministerio de Salud.