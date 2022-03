Justicia subordinada no es justicia

Antes de referirme al amañado proceso judicial que la fiscalía impulsa en su contra, me interesa dejar claro que mi simpatía por el expresidente Alfredo Cristiani ha disminuido mucho, muchísimo, con el paso de los años. Aparte de considerar, con franqueza, que él es uno de los mayores responsables de la debacle en que se encuentra ARENA –para decirlo pronto, careció de la visión política necesaria para aprovechar, en beneficio del partido, el enorme ascendiente moral que allí tuvo–, Fredy se ganó mi definitivo disgusto, hace algunos años, cuando cabildeó a favor de las causales para despenalizar el aborto en El Salvador, en llana contradicción con los valores de los diputados a los que presionaba.

No se crea, por tanto, que este artículo sobre su caso obedece a ninguna amistad con Cristiani. Al contrario. Las convicciones del expresidente se han ido alejando tanto de las mías, que ya no me es posible hablar de su actual situación a partir de afectos personales o ideas compartidas. Sigo respetándole como persona, desde luego, pero me causa cada vez mayor animadversión su influencia política.

Entonces, siendo imposible ser más claro sobre mis abiertas contradicciones con Fredy, escribo esta columna para defender algo que es todavía más importante que él o yo: la justicia. En la presente coyuntura histórica, el rescate del verdadero concepto de justicia se está volviendo clave, urgente, impostergable, y esto es aplicable a figuras tan disímiles como Alfredo Cristiani o Violeta Menjívar, Neto Muyshondt, Calixto Mejía, Carlos Cáceres o Juan Tennant Wright. De lo que se trata es de entender, de una vez por todas, que los salvadoreños estamos a merced de un régimen que no solo ha destrozado el sistema judicial, sino que está empeñado en perseguir a cualquiera que se le oponga o critique.

A Cristiani se le podrán atribuir muchas cosas, pero es evidente que su cercanía con el padre Ignacio Ellacuría, en los meses previos a la masacre de la UCA, inviabilizaba cualquier interés suyo en causarle daño. De hecho, además de una estupidez, habría sido un error estratégico imperdonable, pues el proceso de paz iba a necesitar figuras de la talla del connotado jesuita. La cúpula militar, por supuesto, se movía en otra tesitura: necesitaba prolongar la guerra, Ellacuría y sus compañeros eran un estorbo, la ofensiva les tenía nerviosos, y Cristiani, al establecer vínculos con la UCA, se desviaba por un sendero pacifista destinado a restar poder a la Fuerza Armada.

Incluso si se analiza el desesperado señalamiento contra Fredy ante la Audiencia Nacional de España en 2017, por parte del coronel Inocente Orlando Montano (ahora condenado y en prisión), saltan a la vista indicios de la forma rebelde y gangrenosa con que actuaban los militares en aquella época de difícil transición, entre 1989 y 1992. Es iluso creer que Cristiani, en su calidad teórica de comandante general de la FA, mandaba sobre los generales de entonces con ese autoritarismo de capataz con que hoy Nayib Bukele le da órdenes a Merino Monroy por Twitter. ¡Nada que ver!

El fiscal del gobierno, dicho sea de paso, está obedeciendo lineamientos peligrosos. Girar órdenes de captura con evidentes motivaciones político-partidarias puede tener varias repercusiones en el futuro, y no me refiero a las víctimas de hoy.

No soy, repito, amigo de Fredy Cristiani, pero sí lo soy de la justicia. Y aquí se la está destruyendo.