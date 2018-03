Juventud protagonista y defensora de las conquistas del pueblo salvadoreño

Durante mi juventud he tenido muchas experiencias políticas y organizativas que me han permitido conocer diferentes espacios, así como también participar activamente en diferentes organismos del partido, iniciando como un militante de la juventud del FMLN en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, de 2001 a 2003. Luego, me trasladé al municipio de El Porvenir y formé parte de la directiva municipal, también a cargo de la juventud a escala municipal.