Kasparov, el dictador demente y sus esbirros | Opinión

Kasparov, el dictador demente y sus esbirros

El gran maestro de ajedrez, Gari Kasparov, campeón del mundo por primera vez en 1985 y por última en 2000, se ha distinguido además de ser escritor y político, por ser un clarísimo adversario del régimen tiránico de Putin; razón por la cual, después de múltiples arrestos, debió salir al exilio en 2013, solicitando la ciudadanía croata un año después; y desde ahí, ha insistido en el peligro que el autócrata ruso evidencia para la humanidad, llamando a Occidente a percatarse del grave riesgo que representaba entonces (y hoy más, todavía) el afán mesiánico y colonialista del opresor.

En recientes declaraciones, el famoso ajedrecista llamó "dictador demente" a Putin y repitió a los medios de prensa occidentales su anhelo por ver libre a su Tierra natal del terror de vivir bajo un régimen autocrático que no conoce límites y que después de más de 20 años de gobierno, ha llevado al borde del abismo no solo a su país, sino al mundo entero; argumentos que expone en el libro suyo: "Winter is Coming".

Kasparov asegura que tras 22 años en el poder y sin nadie que lo cuestione en su círculo cercano, el dictador ruso ha perdido el sentido de la realidad y vive aislado y desconfiando de casi todos, sin percatarse de primera mano de lo que pasa en el planeta, porque por su propia paranoia, no consulta medios electrónicos; esperando recibir resúmenes de lo que ocurre fuera, en carpetas rojas preparadas por sus sirvientes.

Y así, pensándose heredero de Pedro el Grande y de Iván el Terrible, este señor hoy nos tiene en el borde de la tercera guerra mundial, repitiendo como lo hizo Hitler en su momento, que debe resguardar las fronteras de su imperio y la zona de influencia, cosa que claramente nunca terminará, porque en cuanto destruya a Ucrania, querrá continuar contra Polonia o Finlandia, hasta que los demás genuinamente intenten detenerlo.

Lo increíble, dice Kasparov, es la respuesta espontánea de los Pueblos y de la gente, quienes se han volcado a apoyar a Ucrania y a su presidente, el que se ha convertido en un gran líder, al estar al frente del ejército de resistencia, junto con su esposa, una verdadera Primera Dama, que también combate a la par de su marido, y a la inmensa mayoría de la población. Si Putin pensaba que no habría combate, se equivocó; y si los soldados rusos pensaron –engañados– que los recibirían como liberadores y con flores en la mano, evidentemente también.

Lo cierto es que gracias al valor de esa gente, todavía hay mundo; y ojalá que las personas decentes de todos lados, incluyendo por supuesto a los miles de rusos que han salido a protestar y que han terminado siendo encarcelados, logren mandar un mensaje claro al "dictador demente" y por supuesto a sus esbirros en el planeta, que ya empiezan a perfilarse como enemigos de la democracia a nivel global.

Ese es el triste caso, del más triste gobierno que El Salvador ha tenido, cuando ha quedado evidenciado que el dictadorzuelo guanaco quiere emular al ruso y hace todo por congraciarse con esa tiranía, olvidando en su propio delirio, que a unos kilómetros arriba, hay otro país, los Estados Unidos de América, que alberga a más de tres millones de connacionales; y que cerca de 400 mil salvadoreños todavía mandan dinero producto del moribundo TPS.

¿Será que al bachiller bukele no le queda claro que las remesas son la primera fuente de ingresos por hoy en el país? ¿Será que no comprende que, si aquel país deporta a los ilegales masivamente y suspende el CAFTA, el país se va la porra? Es triste percatarse de que el trasnochado presidente aparentemente ni siquiera ha notado que hay vientos de guerra en el mundo y que los bloques se alinean: por un lado, los Pueblos democráticos; y por el otro, las dictaduras que terminarán siendo parias ante el concierto de las naciones.

No se puede pedir peras al olmo, pero pidamos que nuestra gente termine por despertar y podamos rectificar pronto, para volver a ser una democracia respetuosa de la ley nacional e internacional.

Que Dios bendiga a El Salvador y a la valiente Ucrania que hoy lucha por la libertad del planeta entero.