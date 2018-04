LOS CANDIDATOS DE ARENA, EL PES Y EL CNSCC

La violencia es el problema más serio y complejo de resolver que enfrentamos, los candidatos dicen que la combatirán, sin especificar cómo. En dos semanas uno será candidato a la presidencia por ARENA y antes de la votación deben pronunciarse al respecto.

Lo que tenemos es el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), un foro plural con representación de prácticamente toda la sociedad, el único espacio de diálogo nacional que funciona, es plural, despolitizado y se agrupa específicamente en el tema, el ambiente es amplio, tolerante y crítico, lo formamos alcaldes, iglesias cristianas y católica, universidades, ONG en su tema, el sector privado ANEP, FUSADES, FUNDEMAS, empresarios comprometidos, comunicadores, los partidos políticos, ARENA incluida, al PNUD, la UE, la OEA que forman la Secretaría Técnica del Consejo, la comunidad internacional, países donantes, USAID, la Unión Europea, España, Alemania, Inglaterra, Perú y otros, y las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema. Internacionalmente se nos ve muy bien como país con el CNSCC. Su labor fue elaborar el Plan El Salvador Seguro y darle seguimiento.

EL PES, Plan El Salvador Seguro, es el documento producido por el CNSCC. El plan, perfectible como cualquiera, es bastante bueno, producto de una consulta muy amplia en la sociedad, resultado de la articulación y colaboración entre los sectores y miembros representativos del consejo, mesas técnicas con amplia participación de otras organizaciones y de consultas sectoriales y territoriales. Retomó también insumos de diferentes estudios, propuestas y buenas prácticas nacionales e internacionales relacionadas con el tema.

El PES es un plan flexible con medidas de corto, mediano y largo plazo, diseñado para ser Plan de Nación, política de Estado a ser ejecutado por el Estado, a través del Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales en asocio con iglesias, la empresa privada, organizaciones de la sociedad civil y comunidad internacional.

El PES funciona, se diseñó para ser ejecutado de manera continuada a largo plazo, sin ser afectado por los cambios de gobierno, nunca visto en El Salvador en donde el que llega desecha todo lo del anterior aunque sea bueno y crea su propio programa que muere en el siguiente cambio de gobierno, aun del mismo partido. El plan es lo suficientemente flexible para hacer los cambios y ajustes que amerite.

En síntesis contempla dos tipos de acciones: 1) Combate y represión del delito y 2) Medidas de Prevención, que son muchísimas. El presupuesto asignaba 85 % del presupuesto a Prevención y 15 % a represión, que la fecha no se ha ejecutado así. Estaba diseñado un proceso de rendimiento de cuentas, una de las cosas que no funcionó y debe corregirse.

Conflictos como el nuestro son responsables del 85 % de muertes violentas en el mundo, no las guerras entre estados o facciones. Hay buenos ejemplos de países y ciudades que han resuelto conflictos como el nuestro en varias décadas, con medidas similares a las contenidas en el PES: Medellín, Los Ángeles y Nueva York como ejemplos. La sociedad quisiera que esto ya estuviera resuelto, no se ha difundido suficiente que un problema que se incubó en más de 50 años no se resuelve a corto plazo.

He estudiado las intervenciones y propuestas de los candidatos y he conversado del CNSCC con dos de ellos, uno lo vio de menos, el otro le prestó más atención pero no lo conoce bien.

Antes de la elección interna, los candidatos están en la obligación de definirse si en caso de ser electos presidente apoyarían la continuidad del CNSCC y del PES, es un punto que no pueden ignorar ni soslayar.

En ARENA Rodrigo Ávila, Margarita Escobar y Mauricio Vargas conocen suficiente y pueden asesorarlos.

Les queda este reto importante.