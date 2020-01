La Asamblea Legislativa no es primer órgano del Estado

Escucho y leo reiteradamente de los diputados, incluyendo a diversos presidentes de la Asamblea Legislativa, que al referirse a ese órgano, dicen "este primer órgano del Estado". Grave error, comenzando porque nuestra Constitución señala en el art. 86 que los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. No expresa "órganos del Estado" sino "órganos del Gobierno". Estado y Gobierno son conceptos diferentes (pero eso sería tema para otro artículo). Además no señala primacía de ningún órgano sobre otro. La doctrina del Derecho Constitucional trata de los controles interórganos, lo cual nuestra Constitución lo incorpora. Por ello, los tres órganos se controlan entre sí, para que no exista superioridad de uno sobre los restantes.

Siguiendo en esa línea tenemos que lo aprobado por la Asamblea Legislativa, aun con la unanimidad de los 84 diputados, puede no surtir efecto si el presidente de la República ejerce su derecho al veto y los diputados no logran superarlo. ¿Puede ser primer órgano del Estado –usando la terminología de los diputados– aquel sobre el cual una persona paraliza la decisión tomada por unanimidad? Uno pesa más que 84. Francisco Flores vetó en 59 ocasiones proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa, que se quedaron en proyectos.

En cuanto al Órgano Judicial, tenemos que un ciudadano puede acudir a la Sala de lo Constitucional presentando una demanda de inconstitucionalidad de una ley y con 4 votos de los magistrados de esa Sala en una sentencia estimatoria, esa ley queda sin efecto o sea derogada. De ahí que a los Tribunales Constitucionales –y la Sala de lo Constitucional es un tribunal de esa clase– se les denomina como legisladores negativos por esos efectos derogatorios. ¿Puede ser primer órgano del Estado aquel en que un ciudadano y los votos de 4 magistrados no electos por el pueblo dejan sin valor lo aprobado por la Asamblea Legislativa? Podemos agregar sobre la inconstitucionalidad por omisión en la cual se le ordena al cuerpo legislativo que decrete una norma jurídica.

Si el sistema salvadoreño es del denominado sistema presidencialista ¿de dónde decir que la Asamblea Legislativa es el primer órgano? Es un órgano fundamental colocado en el mismo plano que el Ejecutivo y el Judicial. Las atribuciones que le concede la Constitución a la Asamblea Legislativa en el art. 131 y en otros más son vitales para la vida del Estado salvadoreño, eso no es cuestionable, pero no son primer órgano.

Señala la Constitución que no están ligados por ningún mandato imperativo, pero los integrantes del órgano legislativo no resuelven por sí, sino obedecen lo que se les ordena desde afuera. Hemos visto cómo algunas veces, al tratarse cuestiones importantes en las que deben resolver los diputados, está presente el coordinador, el secretario general o el presidente del partido, decidiendo cómo debe ser la votación de la fracción de los diputados. ¿Cómo puede ser primer órgano del Estado –del Gobierno, corrigiendo otra vez a los diputados– si ellos acatan decisiones tomadas por personas externas a la Asamblea?

Pese a todo lo dicho, pueda que estén en lo cierto en ser "primer órgano del Estado", y lo sería en irresponsables, en ocupar sus miembros el cargo para favorecer intereses propios y no los del bien común, tal como lo muestran hechos presentes y pasados.

El llamado gobierno de Asamblea, dice Karl Loweistein, es el más desacreditado de todos los tipos de gobierno, dígalo si no como muestra el reinado del terror de la Convención en la revolución francesa.