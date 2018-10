La Asamblea Legislativa tiene tres decisiones cruciales sobre la mesa, y debe encararlas con la máxima responsabilidad

El país en su conjunto está en un momento en que los desafíos de gobernabilidad y de sostenibilidad se hallan más vivos que nunca, y esto no hay que verlo como una simple coincidencia de fechas legales, sino que hay que ir más al fondo de las cosas: es la dinámica de la evolución democrática la que determina que haya que actuar a tiempo para que el proceso nacional pueda seguir adelante sin más tropiezos. En tal sentido, 2018 y 2019 son años que serán sin duda decisivos para la estabilidad nacional en ruta hacia el desarrollo, y por consiguiente ninguna de las grandes decisiones que hay que tomar en este tiempo debe ser vista como un hecho aislado, porque en definitiva todo confluye hacia la posibilidad real de hacer que dichas decisiones se vuelvan palancas de progreso o retrancas de estancamiento.

La situación se complica aún más porque estamos ya inmersos en una campaña presidencial de alta intensidad, y eso se refleja inevitablemente en los movimientos políticos que se dan en entes como la Asamblea Legislativa, donde están representados todos los partidos. Por eso es tan determinante que pueda propiciarse un concierto de voluntades, teniendo en cuenta que la forma en que las fuerzas partidarias actúen frente a los retos que tienen entre manos incidirá sin duda en las valoraciones que respecto de cada una vaya a hacer el electorado.

El calendario apremia, y el país no puede darse el lujo de ir a la deriva. El plazo para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo 4 de la Sala de lo Constitucional, concluyó el 15 de julio pasado; la apertura del plazo para elegir Fiscal General de la República es inminente, ya que debe estar elegido en los primeros días de enero próximo; el Presupuesto General del Estado se encuentra ya en manos de la Asamblea y tendría que ser aprobado antes de que el año concluya. Son cuestiones de primer nivel, delicadas y sensibles, que requieren toda la atención debida y que no admiten excusas de ningún tipo para el incumplimiento.

Es muy deplorable que se esté en mora en lo que toca a la elección de magistrados; y hay que insistir en lo inaceptable que sería no elegir Fiscal a tiempo. Por otra parte, lo que el país necesita es contar con Presupuesto General aprobado a tiempo y con garantías de legalidad y de funcionalidad. Hay, pues, ahora mismo, un apremio insoslayable dirigido a todas las fuerzas políticas para que entren de inmediato en un ejercicio de entendimientos sustentables, que lleven a las decisiones pertinentes y convenientes: no hay que confundir la campaña con la tarea institucional, y administrar bien dicho distingo es básico para no enredar más las cosas.

Todos tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra en los días y semanas que vienen en relación con las acciones y reacciones que se vayan produciendo al respecto, aplicando la vigilancia del caso. Y habrá que estimular las iniciativas y los dinamismos constructivos, y a la vez señalar críticamente lo que no contribuya al sano desenvolvimiento de los hechos que están en juego.

Si todo se cumple a tiempo, con la responsabilidad debida por parte de todos los involucrados en las decisiones, evidentemente los salvadoreños habremos dado una prueba inequívoca de que queremos de veras salir adelante.