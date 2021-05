La Asamblea del reinado del terror

Hace ya mucho tiempo que la primera república francesa se estableció, con el fantástico y siempre vigente grito de "Libertad, Igualdad, Fraternidad", que sin embargo y por un tiempo sombrío, se perdió bajo los horrorosos graznidos de la turba, cuando comenzó lo que hoy llamamos el reinado del terror. Entre 1793 y 1794 Maximilien Robespierre instauró un régimen absolutista en donde él controlaba a la Asamblea y esta dictaba leyes para destruir a la oposición; ciertamente el origen fue aparentemente noble, pero la incapacidad para tolerar el disenso y el miedo a que los girondinos retomaran el Poder hizo que el líder jacobino Robespierre terminara comportándose como aquello que él decía detestar: era ya, la encarnación de un monarca absolutista que repudiaba la libertad de los demás, olvidándose de la igualdad y de la hermandad que hacía muy poco había pregonado.

La historia siempre es igual; cuando un líder mesiánico llega al Poder, creyéndose ungido por la divinidad (ese es el momento en que afirma que es el "instrumento" de Dios para cambiarlo todo), empieza a deshacerse de todos los que no lo idolatran y rápidamente establece que son el enemigo; llamando a las turbas a "defender" el nuevo orden que habrá de ser consolidado por el mismo supremo líder. Durante la revolución francesa, Robespierre se sintió llamado a cambiar la historia y creyéndose ungido, terminó asesinando a todos sus adversarios, llegando a fomentar la intriga y la denuncia clandestina sin pruebas, como método predilecto para la captura y ejecución de cualquiera que fuera sospechoso para el régimen. Bastaba con que alguien informara al comité del barrio que fulano era enemigo del líder o de la revolución, para que ese fuera apresado y se le cortara la cabeza.

La única defensa contra los abusos es la separación de poderes y el sistema de contrapesos institucionales; pero eso no lo entiende el autócrata, quien por el contrario evitará a toda costa dar balances y creerá que la transparencia y la rendición de cuentas son enemigos constituidos por sus adversarios para evitar que él gobierne.

La Asamblea francesa de esa primera república empezó su gestión plegándose totalmente al tirano; y por más de un año los diputados de aquellas nuevas ideas que se esgrimían contra lo establecido y el rey, levantaron la mano sin cuestionarle cuando el tribuno cambió lo que quiso, o condenó a la guillotina a cuanta persona se le ocurrió; hasta que los empezó a perseguir a ellos mismos. De nada le valió a más de un congresista gritar que era amigo del régimen y que había votado a favor de cambiar el calendario, por el que antojadizamente habían inventado sus jefes; de nada le valió chillar que también él había levantado la extremidad para aprobar que guillotinaran a Luis XVI o a su esposa o a cualquier cantidad de nobles o de ciudadanos que murieron gritando ser inocentes; de nada le valió cantar mientras lloraba, la marsellesa, para indicar su fidelidad al nuevo monarca... igual le cortaron la cabeza; y entonces, esos que habían jurado lealtad al supremo líder, y que lo habían vitoreado mientras se burlaba de los adversarios, hoy empezaron a cambiar porque tuvieron miedo por su propia vida y se rebelaron contra el déspota y finalmente lo apresaron y como tantos otros, Maximilien François Marie Isidore de Robespierre terminó en la guillotina y así también concluyó el reinado del terror.

La moraleja es para otras Asambleas, de otros tiempos, en otros sitios del planeta; acaso en otros continentes. Los límites y los contrapesos institucionales no solo protegen a los disidentes o a aquellos que los tiranos llaman incómodos; a la larga también protegen a los mismos seguidores del mismo emperador, cuando no están de acuerdo con él y cuando por cualquier causa, estén en peligro o caigan en desgracia ante los ojos del tirano. Que el Altísimo quiera que los nuevos diputados lo logren ver a tiempo y no terminen siendo instrumento del mal y de la tiranía.

Terminamos sumando nuestro lema, con el francés: ¡Dios, Unión, Libertad, Igualdad y Fraternidad!