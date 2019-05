La Ascensión del Señor

San Juan Pablo II en una de sus catequesis enseñaba que "Jesús, cuando encontró a la Magdalena después de la resurrección, le dice: «No me toques, que todavía no he subido al Padre; pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios»".

Ese mismo anuncio durante la última Cena, «sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre..., sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía».

Tenía, sin duda, en la mente su muerte ya cercana y, sin embargo, miraba más allá y pronunciaba aquellas palabras en la perspectiva de su próxima partida, de su regreso al Padre mediante la ascensión al cielo: «Me voy a aquel que me ha enviado»: « Me voy al Padre, y ya no me veréis».

Los discípulos no comprendieron bien, entonces, qué tenía en mente, tanto menos cuanto que hablaba de forma misteriosa: «Me voy y volveré a vosotros», y añadía: «Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo».

Tras la resurrección aquellas palabras se hicieron para los discípulos más comprensibles y transparentes, como anuncio de su ascensión al cielo.

Si queremos examinar brevemente el contenido de los anuncios transmitidos, podemos ante todo advertir que la ascensión al cielo constituye la etapa final de la peregrinación terrena de Cristo. Hijo de Dios, consubstancial al Padre, que se hizo hombre por nuestra salvación.

Pero esta última etapa permanece estrechamente conectada con la primera, es decir, con su «descenso del cielo», ocurrido en la encarnación Cristo «salido del Padre» y venido al mundo mediante la encarnación, ahora, tras la conclusión de su misión, «deja el mundo y va al Padre».

Es un modo único de «subida» como lo fue el del «descenso». Solamente el que salió del Padre como Cristo lo hizo puede retornar al Padre en el modo de Cristo. Lo pone en evidencia Jesús mismo en el coloquio con Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo». Solo Él posee la energía divina y el derecho de «subir al cielo».

La humanidad abandonada a sí misma, a sus fuerzas naturales, no tiene acceso a esa «casa del Padre», a la participación en la vida y en la felicidad de Dios. Solo Cristo puede abrir al hombre este acceso: Él, el Hijo que «bajó el cielo», que «salió del Padre».

La Ascensión al cielo está, por tanto, estrechamente unida a la «salvación», que se expresa en el misterio de la encarnación y, sobre todo, en la muerte redentora de Cristo en la Cruz. Precisamente en el coloquio ya citado con Nicodemo, Jesús mismo, refiriéndose a un hecho simbólico y figurativo narrado por la Sagrada Escritura, afirma: «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado (es decir, crucificado) el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna».

Pidamos a la Madre de Dios, que también es Nuestra Madre, que nos alcance de su Hijo, que podamos también nosotros ir a gozarle en el cielo eternamente.