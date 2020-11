La CICIES, tercero creíble e incómodo

El que más empoderó la idea de un poder supranacional que auxilie a la nación fue el Bukele candidato. Eso explica que el presidente no se haya lanzado contra la Comisión sino contra el fiscal general, aunque el papel jugado por la Policía en las pesquisas en Salud sólo se entiende con una venia sino es que instrucción del mandatario. Pero que su ministro del ramo sí haya pretendido cuestionar en solitario a los auditores nos da una pista sobre el potencial desenlace: un eventual proceso no encontrará al gobierno unido sino repartiéndose las culpas.

Que la comunidad internacional subvencione un esfuerzo de investigación a la corrupción o de justicia restaurativa de uno de sus miembros es un apreciable gesto multilateral de solidaridad así como una responsabilidad enorme para el Estado en cuestión.

Guatemala nos ilustró los beneficios y ayes en todos los sentidos a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad, un proyecto que nació a mediados de los 90 como una Misión de Verificación de las Naciones Unidas en materia del respeto a los derechos humanos de cara a la operación de grupos paramilitares y el uso mafioso de la justicia, y que desembocó en la CIGIG en 2006.

No hay un solo camino para acabar con la corrupción, la impunidad o la infiltración del crimen organizado en la administración pública, con los efectos sistémicos que eso puede suponer para cualquier región; Guatemala eligió esa ruta donde otros países eligieron comisiones ad hoc de naturaleza administrativa compleja. Antes, el Estado vecino debió reconocer que su sistema penal tiene unos problemas funcionales inatajables, un reconocimiento políticamente difícil para cualquiera.

Por eso mismo es más fácil referirse a estas aspiraciones de contraloría superior más allá del Estado desde la tribuna electoral que siendo gobierno. Así lo hizo nuestra administración actual, cuyo candidato se refirió cada vez que pudo a una comisión de calado continental para reconstruir y hacer pagar a los diseñadores del saqueo público durante las administraciones de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes: una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).



Una vez conformado su gabinete, Bukele modificó su discurso respecto del organismo: ya no sería liderado por el vicepresidente ni tendría convenios con la CIGIG, ya desaparecida, ni con la hondureña MACCIH. Y además, quedaron sembradas dudas sobre el funcionamiento de la comisión toda vez que la descripción preliminar del mandatario apuntaba más a una suerte de secretaría como la hubo en los dos gobiernos anteriores, un instrumento que fue de más utilidad de persecución política y lavado de cara al partido oficial que de contraloría. Esas dudas han quedado deshechas.

Durante la pandemia, los auditores e investigadores de la CICIES se aplicaron en la administración de los ingentes recursos de los que Bukele dispuso; sobre la potencia de sus hallazgos basta conectarlos con las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó la semana anterior en una docena de instituciones del Estado y proveedores. Los efectos de los indicios que desde la Comisión llegaron al conocimiento del Ministerio Público han desencadenado la crisis política más importante del todavía incipiente gobierno ganista.

Eso explica que el presidente no se haya lanzado contra la Comisión sino contra el fiscal general, aunque el papel jugado por la Policía en las pesquisas en Salud sólo se entiende con una venia si no es que instrucción del mandatario. Pero que su ministro del ramo sí haya pretendido cuestionar en solitario a los auditores nos da una pista sobre el potencial desenlace: un eventual proceso no encontrará al gobierno unido sino repartiéndose las culpas.