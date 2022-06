La Constitución. Su importancia

He visto que algunas universidades anuncian cursos como "Finanzas para no financistas" o "Contabilidad para no contadores", en ese sentido este artículo es "Nociones constitucionales para no abogados".

¿Qué es una Constitución? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué fluyen en muchas personas estas interrogantes? Me refiero a la Constitución Política, no a la constitución de un organismo viviente o de otro tipo. Constitución Política es el término utilizado en muchas constituciones; pero no en la nuestra de 1983, lo que no por eso le quita el carácter de tal.

Omito definiciones dadas por autores de renombre y paso a explicarlo con mis palabras. "La Constitución es el documento jurídico, decretado por un órgano especial dotado también de un poder de esa naturaleza, que contiene las normas fundamentales de un Estado, sus órganos esenciales, sus atribuciones así como los derechos y deberes de las personas sometidas a su poder, constituyéndose en la Ley Suprema de ese Estado". Es un documento jurídico porque las Constituciones son escritas. Cierto que la doctrina nos menciona las no escritas citando a Inglaterra, pero una cosa es la tradición anglosajona con la fuerza de la costumbre en el derecho, distinta a la nuestra en la que se requiere la certeza que da la escritura. Menciono un "órgano especial" y ese es una Asamblea Constituyente, dotada valga la redundancia de un poder constituyente. Digo "personas sometidas a su poder" y no ciudadanos, como es un error muy común decirlo. Los ciudadanos son los mayores de 18 años con deberes y derechos políticos y la Constitución es también aplicable a menores de esa edad y extranjeros quienes no tienen esa calidad, mucho menos las personas jurídicas, a quienes también atañe la Constitución.

A la Constitución se le denomina también Carta Magna, Ley Suprema, Carta o Ley Fundamental, Norma de Normas. Todo el ordenamiento jurídico de un país encuentra su fundamento en la Constitución. Nada puede ir contra ella. Esto no es cuestión que el autor X o Y o Z lo diga, es algo de derecho positivo. Así el art. 246 Constitución expresa: "los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos". ¿Hay otros? Claro que los hay. Art. 235: "Todo funcionario protestará bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes". ¿Hay más? Sí, pero con eso basta como muestra.

Lo manifestado antes muestra la importancia de la Constitución, porque todas las actuaciones de los servidores públicos (funcionarios y empleados) deben de estar rigurosamente apegadas a ella. También está dirigida a los particulares, que están obligados a cumplirla. ¿Y si por desconocimiento, confusión o propósito deliberado la Constitución no se cumple? ¿Qué pasa? Ella misma ha fijado los medios para su defensa: medios jurídicos, políticos y sociales, concretados en artículos específicos de su texto, que se tratará en otra ocasión.

Konrad Hesse escribió: "La incalculable garantía que conlleva el respeto a la Constitución, incluso cuando resulta incómodo. Quien rehúye ese sacrificio dilapida un capital que supera todas las ventajas alcanzables". Hesse fue juez del Tribunal Constitucional de Alemania de 1975 a 1997, además de autor de obras de Derecho Constitucional reconocidas en Europa y América.