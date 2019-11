La Dama de Hierro en Chile

En 1979, Margaret Thatcher le argumentó a un político de oposición: "Usted, honorable caballero, está totalmente desubicado al decir que preferiría que los pobres fueran más pobres, siempre y cuando los ricos fueran menos ricos". Tenía toda la razón. Cuando esto sucede, las naciones caen en el abismo; abundan los ejemplos.

Lo mismo están queriendo hacer con Chile. Después de conocer las 90 demandas del pueblo chileno, da tristeza el relajo que hicieron para pedir dulces. Veamos las primeras 10:

1. Pensión igual o mayor al salario mínimo.

2. Seguro universal de salud.

3. Cárcel efectiva para delitos de colusión.

4. Reducción tributaria a adultos mayores.

5. Cárcel para los delitos de soborno y cohecho.

6. Reducción de la dieta parlamentaria.

7. Control de precios de medicamentos y las ganancias de los laboratorios farmacéuticos.

8. Reforma al sistema de salud.

9. Reducción del IVA a los medicamentos.

10. Creación de seguro de enfermedades catastróficas.

Y la lista de Santa Claus continúa, mientras las turbas casi incendian todo Chile, excepto los negocios de partidarios de izquierda. Lo que la gente pide, nos puede dar risa, por ser un país que, hoy por hoy, solo tiene un 10 % de pobreza. Todo lo que piden cuesta plata, y eso frena el desarrollo económico. Si logran los dulces, se romperá la piñata.

Quiero aclarar que, en los últimos 30 años, Chile ha sido mayormente gobernado por la izquierda. Sebastián Piñera ha sido el único de derecha. Hay muchos chilenos que quieren estar "en medio de la calle", es decir, ni de izquierda ni de derecha. Pero eso no conviene pues peligran ser atropellados. Las turbas solo son para la derecha y no para la izquierda; ¿por qué no marcharon cuando la señora Bachelet le subió a 70 pesos el metro, implementó el Transantiago, subió las contribuciones y aumentó el congreso? ¿O por qué no marcharon cuando Frei privatizó el agua y la luz eléctrica? ¿O cuando Lagos privatizó las carreteras, las cárceles y cambió la ley de las AFP?

Analicemos la convulsión chilena, tan bien planeada, al estilo Molotov. Sin duda, alguien financió un ataque tan bien planificado, así como pasó en El Salvador en los ochenta. Unos culpan a Venezuela, otros a Cuba; hasta Rusia salió a bailar, como financista de los revoltosos, para lavar dinero. La excusa fue que los estudiantes enardecidos incendiaron la ciudad, culpa del alza de 4 centavos en el pasaje, cuando el alza no aplica para ellos, pues continúan gozando del subsidio, gracias al cual continúan pagando un tercio del pasaje y con cero incremento. Tanto relajo, tanta pérdida, tantas fuentes de trabajo destruidas para pedir dulces.

Como diría Margaret Thatcher: Ustedes, honorables estudiantes, están totalmente desubicados. Con quemar su propia casa, no van a lograr salir de la pobreza; solo seguirán siendo más pobres mientras un país rico se convierte en menos rico.