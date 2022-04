Es bien sabido que en el arte prevalece la idea de lo bello. Es normal, pues el placer visual está básicamente regido por lo hermoso. Sin embargo, hay una idea que considero bastante problemática y es cuando los jóvenes artistas confunden lo hermoso con lo bonito. Y eso podría provocar que el Arte Salvadoreño se encuentre en un particular callejón sin salida. El deseo de vender a mansalva y figurar como una promesa del arte hace que los jóvenes cambien la estética por el arte de lo bonito. Pues, los ojos menos educados en el arte van a preferir observar en el lienzo elementos bonitos antes que elementos disruptivos.

En primer lugar, considero necesario mostrarles a los jóvenes la frontera que separa lo estético y lo bonito. Por un lado, la estética está más relacionada con un mensaje certero y la ética; mientras que lo bonito está relacionado con el placer visual primerizo y con el diseño. En términos generales, la estética consigue el placer visual mediante la conjunción de seis elementos básicos: el correcto uso de la perspectiva, la composición, la proporción de los objetos, el buen manejo del color, la línea y la forma.

El atento empleo de estos elementos provoca, inevitablemente, el placer visual (siempre aunado a la idea de la unicidad de la obra y la creatividad del artista). Pero, me pregunto, ¿qué sucede cuando no existe conocimiento de estos elementos? Pues que el arte cae directamente en una nefasta idea donde lo bonito prevalece por encima de la estética. Muchos artistas primerizos optan por ser autodidactas y el resultado es que sus obras se convierten en decoración de breve consumición. La obra que resulta de la falta de conocimiento carece de apreciación estética. Una obra bonita se consume rápidamente y no permite la contemplación.

Seguidamente, creo que el problema de la Dictadura de lo Bonito está estrechamente ligado a la irrupción del diseño en las artes. El desconocimiento de la Estética, como materia, provoca que los artistas se acerquen al Diseño Gráfico, cuyo fin es la consumición inmediata y la implantación de una idea. El arte, por otro lado, busca la reflexión y la contemplación. En mi opinión, el arte concebido desde el diseño solo sirve para la decoración de espacios interiores y se olvida radicalmente de la idea estética y de la ética de la contemplación.

Generalmente estas obras creadas desde la práctica autodidacta y desde el diseño no llevan ningún mensaje, ni tampoco aportan una idea más allá de lo que estamos viendo. Los jóvenes han de entender que caer en el diseño convierte el arte en decoración. Y esto se acentúa aún más al saber que esto nos aleja de un lenguaje estético nacional, pues los artistas-diseñadores se concentran más en imitar soluciones de la Historia del Arte europea (bodegones, paisajes, retratos, etcétera) que en crear una estética propia y una voz pictórica nacional.

El problema es grave, naturalmente. Pero es necesario observar finamente las razones de esta cuestión. La falta de una Academia especializada en las Bellas Artes es uno. Porque, ¿cómo van a conocer los jóvenes estos elementos si nadie se los dice o lo hacen de manera somera?

Junto a este problema entramos en uno más grande: la complacencia. Es normal que muchos jóvenes y artistas-diseñadores reciban elogios por parte de sus compañeros y de los centros en los que exponen. No existe una exigencia notoria y al final, me planteo lo siguiente: ¿Cómo van a prosperar si hacen exactamente lo mismo que otros? Los jóvenes artistas pretenden vender, pero resulta imposible si nadie destaca.