La División Antinarcóticos-DAN (primera entrega)

La dependencia a las drogas y toxicomanía han estado presentes desde hace muchos siglos con el descubrimiento del hombre que algunas plantas producían efectos en el cuerpo humano; el uso de sustancias psicoactivas ha sido utilizado como diferentes vías de escape, placer, para socializar, como medicamento y para generar ganancias ilícitas con el comercio y tráfico llegando a problema de salud pública; la Policía Nacional Civil (PNC) funda en el año 1994 la DAN sustituyendo a la Unidad Ejecutiva Antinarcóticos (UEA).

Los datos proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y la Prevención del Delito (UNODC) nos ubican en el contexto que para el año 2010 existían 195,700 hectáreas de cultivo de amapola, principal precursor de los opiáceos a nivel mundial; el comportamiento de la coca presentaba patrones similares para el año 2010 con 149,100 hectáreas, con un consumo de más de 20 millones de personas entre los 15 y 64 años.

La producción mundial de cocaína alcanzó en el año 2016 el nivel más alto jamás reportado con un estimado de 1,410 toneladas. La marihuana fue la sustancia más consumida en el año 2016 con 192 millones que la usaron al menos una vez durante ese año.

La DAN inició una serie de cambios y transformaciones desde el año 2009, y en el año 2015 inicia una etapa en la cual la División con la llegada de la nueva jefatura inicia todo un proceso técnico académico científico para cumplir con el plan quinquenal y el plan institucional de la PNC, con la implementación de transformaciones en el proceso de investigación, para golpear certeramente y desmontar estructuras criminales, y no solo narcomenudeo, dando paso al método cartesiano el cual ha brindado al equipo de trabajo y personal de hombres y mujeres los resultados proyectados en beneficio de El Salvador, logrando certificación de confiabilidad a sus procesos internos, y apoyando decididamente la Convención de Viena para poner todo el empeño y esfuerzos en el denominado técnicamente "Problema Mundial de las drogas".

Parte de los resultados cuantitativos y cualitativos de la DAN en el periodo junio de 2014 a noviembre de 2018 es la incautación de 37,770.35 kilogramos (superan los cinco periodos presidenciales anteriores juntos), solo durante 11 meses del año 2018 se han incautado 13,563.74 kilos con un valor en el mercado de al menos $314,744,593.34 en los cuales destaca la cocaína con 12,465.25 kilos, y un valor de $313,376,271.60, y sigue la marihuana con 1,093.88 kilos y un valor de $1,247,024.09, importante que todo el equipo en la DAN reconoce el trabajo de la Fuerza Naval de la FAES en alta mar, y las coordinaciones con la FGR, posicionando no solo la especialización sino el trabajo en equipo, los reconocimientos internacionales para la DAN no se han hecho esperar, aunque existe mesura en el personal y dejan a un lado los alcances numéricos porque han comprendido y sus esfuerzos deben continuar en la prevención científica para la DAN con estudios prospectivos, y con un componente de educación, ya que no es suficiente capturar estructuras e incautar toneladas de drogas si no se previene con los niños y jóvenes sobre el peligro, si hay alguien que compre, siempre habrá ambiciosos que se arriesguen a vender.