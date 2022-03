Audio

La Fuerza Armada, los autobuses y la confiscación

Durante la semana que hoy termina, vimos nuevamente a un prepotente ministro de la defensa que una vez más rompió su juramento hacia la bandera y la Constitución, por órdenes del trasnochado presidente, cuando confiscó las unidades del servicio colectivo de la cooperativa que dirigía el señor Catalino Miranda. ¿Confiscación, digo? ¡NO! Verdadero robo agravado, a juzgar por el uso de la brutal fuerza que produjeron los militares, cuando quitaron los autobuses a sus legítimos dueños, sin ningún proceso legal y metieron a la cárcel al dirigente de la asociación, para producir terror entre los demás transportistas y evitar que lo siguieran en su protesta.

Es claro que no estamos defendiendo a los buseros, si estos intentaron aumentar el pasaje a los usuarios, sino que defendemos la propiedad privada; advirtiendo que ese fue el primer acto evidente, en el que el gobierno se apropia ilegal e ilegítimamente de bienes que no le pertenecen; pero desafortunadamente no será la última vez, y ya en cola podemos imaginarnos cómo con la ayuda de los sinvergüenzas que dirigen al Ejército y a la Policía, pronto se recetarán el dinero ajeno que está depositado en los bancos, y el que los cotizantes con su esfuerzo, han ido colocando en las AFP.

Lo grave, lo peor delante de esta confiscación de Merino Monroy y de bukele, más allá de su matonería y de que un día próximo esos dos sátrapas deberán responder con su propio dinero, y hasta con su libertad, es el silencio cómplice de los demás empresarios, que viendo el robo descarado que está ocurriendo en una empresa, o cooperativa de transporte, se contentan con sacar un pobre comunicado, que solo circuló en un limitado ambiente digital; y no condenan con dureza, y hasta con acciones más contundentes, el lamentabilísimo hecho, que –óiganlo bien, cobardes– será el primero de muchos actos en donde ustedes, todos ustedes, perderán empresas y bienes, así como el Pueblo llano, que verá usurpadas sus tierras y casas, según le apetezca al dictador.

Hasta hoy, nunca en la historia, algún gobierno se había atrevido a lo que estos; ni en tiempo de los gobiernos militares, ni por supuesto en los posteriores, hijos de la guerra y de los Acuerdos de Paz, cuando los gobernantes de turno debieron enfrentarse a más de alguna huelga de los transportistas, y pudieron imponer multas e inclusive sacaron los camiones militares o los autobuses amarillos, para suplir momentáneamente la emergencia; pero ¿robar la propiedad privada de otros, sin ningún empacho?, ¡jamás!; no por bondad, sino porque es totalmente ilegal, y en última instancia, simplemente por inteligencia; cosa de la que claramente carecen los actuales.

Este artículo, realmente no se trata únicamente de Catalino Miranda, persona que no conozco, pero a quien ningún mal deseo. Se trata de él y de los muchos otros presos de la dictadura, es por Calixto, Carlos, Violeta, Neto y por tantos otros; es por todos aquellos que siguen sus "juicios" desde afuera de la cárcel, pero encadenados por el odio del tirano, a un proceso ilegal e ilegítimo, el que es llevado por un fiscal títere que obedece ciegamente, junto a los jueces impuestos por una Corte espuria. Se trata de los salvadoreños que han debido huir de su propia patria por la persecución que ha desatado el régimen; y se trata del peligro en el que, a partir de hoy, todos los habitantes de esta bendita tierra, estaremos expuestos, cuando a cualquier esbirro del autócrata se le ocurra expropiar, es decir confiscar, nuestra propiedad.

Hace unas semanas escribía sobre cómo las dictaduras se forjan y luego se consolidan; y de cómo para mantenerse, requieren necesariamente de la represión. Los falsos jefes de la Fuerza Armada y la Policía son hoy cómplices del tirano; y pretenden embadurnar a los oficiales decentes y a la tropa. Si ellos lo permiten, pronto estaremos todos siendo perseguidos; y aun aquellos tontos útiles, que se prestaron al capricho del opresor, verán cómo sus empresas les son arrebatadas.

Dice el dicho que el diablo paga mal, a quien bien le sirve; y es verdad. Pero sobre todo es cierto que la decencia, la honestidad y el valor, son virtudes que al final siempre brillan; y que cuando el terror de la tiranía acabe, serán otros los que se escondan, delante de la espada firme de la justicia, porque como dice el otro refrán popular, Dios tarda, pero no olvida.