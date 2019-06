Los milenials han pasado a la historia. La Generación Z es ahora el nuevo foco de atención y, a su vez, el centro de todo tipo de especulaciones. La mayoría de ellos son todavía muy jóvenes y apenas han cumplido sus primeros 20 años, pero ya son objeto de falsas afirmaciones y mitos sobre quiénes son y qué van a ser en el futuro.

Teniendo en cuenta diversos aspectos, podemos concluir que existen 7 aspectos principales que describen a esta generación: 1. Mayor variedad: esta generación tiende a presentarse menos segmentada en grupos cerrados. Con esto no queremos incurrir en un tópico e insinuar que todo el mundo puede pertenecer a cualquier grupo. Por el contrario, nos referimos a que existen clasificaciones más abiertas, menos establecidas, y esto se debe a que las personas cada vez tienen más posibilidades de estar en contacto, verse y experimentar cosas nuevas. 2. Sin punto de inflexión en cuanto a confianza: las últimas encuestas o titulares sobre una nueva «crisis de confianza» en nuestras instituciones no son del todo ciertas, especialmente cuando acusan a la población joven de esta desconfianza. Nuestro estudio demuestra que no existen verdaderas diferencias en cuanto al nivel de confianza en todos los tipos de instituciones tradicionales por parte de la población joven. 3. Mismo nivel de empatía: los avances tecnológicos han servido como método de democratización en numerosas ocasiones, incluidos los casos en los que la edad, el nivel de experiencia o las relaciones establecidas han pasado a ser menos importantes para poder ejercer un posible impacto conjunto. Existen infinidad de ejemplos en los que la población joven ha iniciado movimientos revolucionarios o ha ejercido presión sobre los que están en el poder de una manera que habría resultado casi imposible en el pasado (sin olvidarnos de la importancia de los movimientos liderados por estudiantes desde la década de 1960). 4. Punto de inflexión en cuanto a salud: es posible que la epidemia de obesidad no sea la tendencia constante e inevitablemente creciente que a veces parece ser, ya que empieza a notarse cierta estabilidad entre los niños de varios países. La Generación Z dispone en general de un mayor acceso a los sistemas tecnológicos, a las redes sociales y a las iniciativas gubernamentales más estrictas y colaborativas que ayudan a mantener un peso saludable. Además, es menos probable que mantengan comportamientos poco saludables, en concreto que fumen o que beban, lo que demuestra que algunas de estas intervenciones están funcionando correctamente. 5. Importancia de las competencias digitales: la alfabetización digital se convertirá, evidentemente, en una de las competencias más importantes de los próximos 10-20 años. De alguna manera, la Generación Z ya tiene una ventaja innata sobre otras generaciones, ya que ha crecido completamente integrada con la tecnología. 6. El miedo desde otra perspectiva: atrás quedan los adolescentes rebeldes de generaciones anteriores. En general, la Generación Z ha registrado un descenso de la delincuencia juvenil, consumo de alcohol y tabaco, y relaciones sexuales, lo que refleja un importante cambio de comportamiento generacional. Aun así, no podemos relajarnos y dejar de lado estos aspectos, ya que este cambio de comportamiento no se debe a que los jóvenes han entendido los riesgos que pueden llegar a producirse, sino a que es más probable que se vean distraídos por otros cambios o iniciativas sociales de carácter más general, así como por un cambio hacia el uso de internet. 7. Las herramientas digitales son un arma de doble filo: esta completa integración de las herramientas de comunicación digitales en la vida de los jóvenes puede aportar una serie de beneficios en cuanto a conectividad, acción social y capacidad de expresión, pero, a su vez, puede implicar una serie de riesgos. Cada vez existen más pruebas que demuestran las desventajas que conlleva un uso ilimitado de la tecnología. En general, el uso de las redes sociales se ha asociado a situaciones de ansiedad, acoso, presión por parte de compañeros, menor autoestima, etc.

Mi opinión desde el punto de vista mercadológico después de conocer todo lo anterior es que vamos a tener que empezar a pensar más en la Generación Z, pues hasta ahora el enfoque ha sido en los milenials.