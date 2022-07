Cuentan que el pensamiento crítico no es nada nuevo, se remonta a la antigua Grecia y dentro de los conceptos que se comentan lo definen como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos.

En países de democracia avanzada hacer un cuestionamiento a un político o a alguna persona que se mantiene en el atalaya se ve tan normal, incluso algunos son avispados, dejan una suspicaz ventana para que cualquiera penetre y le dé rienda suelta a la imaginación. En alguna parte leí que los periódicos solo sirven para envolver objetos, reflexioné se le pueden dar varias interpretaciones. Para un gobernante cuántos yerros se pueden haber evitado ante una objetiva sugerencia. Este periódico ha sido etiquetado recientemente como La Gráfica, dentro de sus lemas menciona que hace periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca. Hay que tener temperamento para el señalamiento. Ponerse cabreado por una observación positiva de un medio informativo y que cause urticaria es no tener talante de un gobernante. Durante años La Gráfica ha sido vituperada, incluso dicen que hasta arredrada, y se mantiene como otros medios informativos saliendo adelante. Los gobiernos hacen esquemas y planes y los quieren llevar a cabo, la gente los cuestiona y los medios publican los cuestionamientos y es cuando causa escozor. Muchas obras las dejan a la bartola y me recuerda a Albert Camus cuando opinaba: "Empezaron a dejar todo al azar, y el azar nunca ha tenido compasión por nadie". Hace setenta años mi familia fue la pionera de la radiodifusión sonsonateca y ya estaba La Gráfica informando, no creo que a estas alturas estén inventando.

Haciendo una bifurcación, un día de estos asistí a un acto religioso y al salir me encuentro con una señora con una edad crepuscular y con gran lucidez me comenta: mire, yo rezo por estos muchachos de la bancada cian para que hagan bien las cosas, en las manos de ellos estamos, viera se han vuelto algo maliciosos, unos cuando hablan se mojan a cada rato los labios con la lengua como que son dragoncitos, son "micos" como dicen en mi pueblo o sea graciosos, algo juguetones; otros hablan con siseo, son algo burlones de la gente, pero en ellos hay un grupo que son algo acartonados, levantan la cerviz y con mirada bajo el hombro imponente perfilan el horizonte, algo extrañas las miradas, inusuales, sujetas a un examen, están becados, y la pobre gente en los mercados vendiendo minucias para ver si le ganan una cora a cada producto con este invierno copioso, las cosas caras, la canasta básica por las nubes, la falta de trabajo, y una variedad de madres llorando a sus hijos que se los han detenido injustamente. Mire cómo es la vida, concluyó. Después me vine pensando que estos muchachos no tienen la menor idea de su función, se van a quedar limitados y nos van a dejar bien fregados.

Medité en LA PRENSA GRÁFICA que no es tanto las noticias lo que produce resquemor, porque todos informan, sino que pueden ser las caricaturas y ya se forman corrillos para comentar que les está comiendo el mandado con una navajita de cortaúñas y el aparato estatal con una espada de dos filos está paranoico con este medio.