La Guerra Jurídica en El Salvador

En la literatura político-jurídica que estudia las relaciones entre estos dos campos de las ciencias sociales, se presenta una temática que analiza la utilización del sistema judicial por parte de los gobernantes y se conoce como "LAWFARE" en inglés y "GUERRA JURÍDICA" en castellano.

La "Guerra Jurídica" es un fenómeno que aparece tanto en los procesos de dictaduras como durante su madurez; la Gran Purga, que montó Stalin en los años 30, para liquidar dirigentes de su partido, así como la "caza de brujas" del senador estadounidense McCarthy en la década de los 50, son ejemplos históricos de cómo se llega a utilizar abusivamente el sistema judicial para los objetivos políticos.

El núcleo de la "Guerra Jurídica" se define como el uso de procesos judiciales legales como un arma del gobernante para perseguir a sus oponentes y mantener a los habitantes bajo su control; modernamente el concepto se ha ampliado pues se considera como Guerra Jurídica las masivas prisiones preventivas, como las que estamos viendo a diario abusando del Régimen de Excepción; la pública declaración de sentencias condenatorias antes de que se haya iniciado el debido proceso, como suele hacerlo el presidente Bukele cuando afirma que todos los capturados son "terroristas"; las amenazas y acosos judiciales utilizando medios de comunicación para que los ciudadanos no ejerzan sus derechos, como lo hace el ministro de Trabajo; y se considera Guerra Jurídica el allanamientos de locales políticos y de hogares sin la debida autorización judicial, hecho predominante en las redadas del ejército y la PNC durante los últimos 30 días.

En la Guerra Jurídica el sistema judicial se convierte en víctima; por un lado es el más débil de los tres Órganos Fundamentales del Gobierno democrático y por el otro es el guardián no solo de la seguridad de la sociedad, sino que es el único a quien se le confiere la potestad de mantener o quitar a los ciudadanos su derecho a vivir en libertad y se añade, su real dependencia tanto del Órgano Legislativo que nombra la Corte Suprema de Justicia y le aprueba el presupuesto de funcionamiento como de la PNC, que es parte del Ejecutivo y de la Fiscalía, que se supone es autónoma, para poder ejercer la justicia.

Cuando los jueces son frívolos y operan a órdenes del Ejecutivo, como es nuestra situación, tienden a invertir el principio universalmente aceptado y plasmado en nuestra Constitución que dice: "Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad" (art. 12.1 Cn) pues el presidente Bukele ya condenó a los 20 mil presos como "terroristas" o "mareros", y no les queda otra alternativa a los jueces que condenarlos, de lo contrario serán despedidos ipso facto, como ya lo ha demostrado.

Todos los días, cientos de mujeres hacen cola en la Procuraduría General, preguntando dónde se encuentra hijo, hermano o esposo capturado por los policías y soldados; en el mayor de los casos los abogados de la procuraduría no lo saben y le advierten a la angustiada mujer que no importa traer documentos de los patronos en favor de su empleado, sino que lo único que se va a considerar son el documento de antecedentes penales y la Solvencia de la policía, ambos los emite la PNC; pero resulta que cuando los familiares van a pedirlos, la policía responde que solo los dan al interesado y presentando su DUI. Lo grave de esta situación es no solo que el acusado debe probar su inocencia, sino que no puede hacerlo porque la PNC y los soldados lo tienen preso. Volvemos a los viejos tiempos de los regímenes militares, que hacían desaparecer a los presos, pero ahora los procesos judiciales no son instrumento para retirar de la sociedad a los que han cometido un delito, sino que los convierte en un arma del gobernante para crear miedo sin importar si cometió o no el crimen.