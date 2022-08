Audio

La Iglesia asediada en Nicaragua

El régimen tenebroso que gobierna Nicaragua ha abierto un nuevo frente en los ataques que viene realizando contra todo lo que la imaginación de la pareja siniestra Ortega-Murillo identifica como enemigos de la dictadura. El nuevo objetivo es la Iglesia católica, la institución que siguiendo el mensaje y el ejemplo de Jesucristo, se dedica a socorrer al pobre, al desvalido, al marginado, al oprimido, al que tiene más necesidad; la institución que promueve la paz, el diálogo, la unidad y el amor a nuestros semejantes. Por esta razón, atacar a la Iglesia es una manifestación que los gobernantes y sus secuaces han perdido la razón, que han perdido sensibilidad y contacto con la realidad y están dispuestos a atropellarlo y destruirlo todo. Tristemente tenemos que recordar que nosotros también pasamos por esas circunstancias. La Iglesia aquí padeció persecución, atropellos y el asesinato de obispos, monjas, sacerdotes y catequistas, pero afortunadamente fue la señal que necesitábamos para entender que no era sostenible apoyar regímenes salvajes. El tiempo nos ha enseñado que fue el inicio del fin de esa época oscura, y no lo debemos olvidar.

Por la naturaleza, los principios y el ejercicio de su misión, la Iglesia católica es una de las instituciones más respetadas y apreciadas en cualquier sociedad civilizada, y por eso es la que ha tenido mayor penetración en el sentimiento, las tradiciones y la formación del carácter de la población. Desconocerlo es una muestra de hasta dónde pueden llegar las ambiciones de los tiranos que llegan a ocupar posiciones de poder y terminan controlando y dominando todo el aparato del Estado. El periodista ruso Miodrag Soric en un artículo publicado la semana pasada en el periódico alemán Deutsche Welle (DW) decía que los déspotas "necesitan conflictos para mantenerse en el poder. No tienen otra cosa que ofrecer a su población. Sus arremetidas contra la población y las instituciones de la sociedad civil van dirigidas a hacer olvidar el atraso del país, asegurar el poder del ‘líder nacional’ y disimular el desprecio con el que trata a su propio pueblo. De otro modo, existe el peligro de que la población reclame por el estado miserable de los hospitales y las escuelas. Los ciudadanos como individuos tienen poco valor a los ojos de esa clase de gobernantes perversos".

La reconocida poetisa y novelista nicaragüense Gioconda Belli también se ha pronunciado diciendo: "Nicaragua ahora está capturada. Esos señores están creando una cárcel mental. Hay mucho miedo, la represión ha sido feroz. El gobierno quiere mostrar que tiene la capacidad de aplastar cualquier acción de resistencia desde el inicio. Es un mensaje de control total: en Nicaragua no se mueve nada si no es con la venia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Creo que tienen una situación de mucha paranoia, están muy inseguros en el poder y sienten que no pueden manejar el poder más que cerrando todo el espacio de posibilidad de expresión del descontento popular".

Hay que recordar que Nicaragua ha llegado hasta allí porque toda la sociedad observó sin inmutarse los atropellos que el régimen venía haciendo contra todas las instituciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos políticos y haber encarcelado a los candidatos más representativos de la oposición para las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Tampoco se puede pasar por alto la complicidad de sectores poderosos de Nicaragua que se han congraciado y aliado con la pareja presidencial y su familia para sacar provecho de la situación que el país está viviendo, a pesar de que saben que no se podrá sostener por mucho tiempo debido al malestar que está latente en amplios sectores de la población porque se han venido profundizando los problemas sociales. Su codicia parece ser más grande que su sentido de responsabilidad con el país.

Ante la gravedad de los problemas que se está padeciendo en Nicaragua, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una Sesión extraordinaria el pasado viernes para conocer en detalle lo que está ocurriendo. Con 27 votos a favor y solo uno en contra condenaron los actos arbitrarios del régimen. El Salvador se abstuvo.