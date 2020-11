La Iglesia y la reacción a dos embarazos inesperados

"MI PASTOR NO QUISO CASARME PORQUE ESTABA EMBARAZADA. ME SENTÍ RECHAZADA POR MI IGLESIA". Esta es la historia real de una escritora estadounidense que conocí gracias a las redes sociales. Ella tenía una relación formal de 4 años, con quien tenían planes de casarse después de graduarse de la universidad, donde ambos se encontraban. Ellos eran buenos chicos cristianos que estaban enamorados. Lamentablemente, se comieron el pastel antes de la boda y el resultado fue un embarazo inesperado. Su pastor, lejos de apoyarlos, y aconsejarlos, los avergonzó. Les dijo que él no podía casarlos porque estaban en pecado. Y qué pasó con el pasaje de "¿tire la primera piedra el que está libre de pecado"? Y, claro, una pareja que se adelanta en la vida sexual antes del matrimonio, no quiere que le aplaudan, pero tampoco que los rechacen, y los avergüencen, sino que los apoyen y ayuden. ¡Esto es en Estados Unidos!

Afortunadamente hubo otro pastor que felizmente se ofreció a casarlos, pero, no pudieron realmente gozar su ceremonia matrimonial, por el trago amargo y la vergüenza personal que quedó marcado en el corazón de estos jóvenes. Ambos padres de ellos estaban felices, pero su pastor no.

La reacción desafortunada de este pastor "religioso" creó tal herida en el corazón de la pareja, que ambos decidieron alejarse de la iglesia por muchísimos años, después del matrimonio. Cuatro hijos después de ese comienzo, y esa herida, Dios la rescató y la ha usado, empezando un movimiento donde se celebra la vida de cada embarazo de toda chica -con o sin planes matrimoniales- que está soltera y se encuentra con esa sorpresa en la vida. Movimiento que quisiera implementar en El Salvador. Es un discipulado para sanar el corazón de las futuras madres y ayuda material para ayudarle en sus inicios.

También conocí y entrevisté una pareja guatemalteca que ambos eran líderes juveniles en su iglesia. Habían crecido juntos y se hicieron novios a los 17 años. Tienen la misma edad y eran una pareja ejemplo. A los 4 años de ser novios, empezaron a jugar con fuego, y cuando menos sintieron, sabiendo que estaban pecando, lo inesperado sucedió. Sus mundos se vinieron abajo y estaban devastados, pues lo que hacían en secreto tuvo que salir a la luz. Siendo líderes muy queridos de la iglesia, se sintieron mucho más responsables de su mala decisión y de no cumplir su pacto de esperarse hasta el matrimonio. No es fácil, aunque no es imposible, esperarse hasta el matrimonio. Lamentablemente, salieron embarazados, como ellos me lo relataron. No es ella salió embarazada, sino, "salimos embarazados". En fin, lo que quiero contarles es que la reacción de los padres de ambos, fue apoyarlos y responsabilizarlos de sus acciones, y el pastor, lejos de negarles casarlos, les pidió que pensaran bien si realmente querían casarse, porque él no los iba a casar para tapar su pecado, para luego terminar en divorcio en un par de años. Debían estar seguros de que querían formar una familia, y no solo salir del compromiso. Qué sabia reacción de ese pastor guatemalteco. Con los años, y tres hijos después, ellos decidieron tener un ministerio para ayudar a parejas consolidando sus matrimonios y ayudarles a ser mejores padres de familia. Tienen un ministerio llamado Papás a Prueba de Todo.

Ambas parejas de estas historias siguen casadas. Ambas encontraron una misión de vida después de superar la vergüenza de embarazos no planificados y los señalamientos vividos por no empezar correctamente sus vidas matrimoniales. Una gran verdad que aprendieron es que si bien concebir un bebé fuera de matrimonio es pecado, el bebé en sí NO es pecado. El acto de los padres fue el pecado, pero el bebé no tiene la culpa de nada. El bebé fue formado en el vientre de la madre con permiso de Dios. "Mi embrión vieron tus ojos" Sal 139:16. Para Dios no fue sorpresa. ¿O crees que Dios solo está presente con los bebés planificados dentro del matrimonio? Él estaba allí, formando un propósito en esos bebés, aun dentro de las desobediencias de los padres. Dios SIEMPRE está presente. También está presente en los abortos. Sí. Allí está Él.

Dos situaciones diferentes de parejas que se casaron por amor. Me pregunto yo, señores pastores, sacerdotes, consejeros, líderes, adultos, padres, madres, todos en general: Cristo no rechazó a nadie, ni siquiera a la mujer adúltera, ni a la que tuvo 5 maridos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las chicas que salen embarazadas? ¿Por qué las juzgamos tanto? ¿Por qué actuamos con religiosidad, juzgando el pecado, en vez de ayudar a ese corazón que sufre? ¿Por qué no las ayudan en vez de avergonzarlas? No he escrito historias locales a propósito, porque quiero que nos veamos en el espejo de lo que sucedió en otros países. Yo hago un llamado tanto a pastores como a sacerdotes y todo líder religioso, o adulto en general, para que vean la vida que se está formando y no vean el pecado que sucedió al formarse. Las mujeres embarazadas inesperadamente necesitan apoyo, no rechazo ni que las juzguen. Ya están sufriendo suficiente con la vergüenza, y tratando de descifrar cómo harán para criar a ese bebé. Estas historias son de parejas que se casaron, pero no quiere decir que ellos no vivieron con su vergüenza interna por muchos años. Desafortunadamente, hay demasiados hombres que huyen de su responsabilidad y simplemente le dejan el lío -y bendición- a la mujer. Hay demasiadas madres solteras, arrechas por cierto, que le hacen frente a la maternidad.

En este momento estoy ayudándole a una chica (Rosa) que está por dar a luz los primeros dias de diciembre. Su historia fue presentada en este medio. Ella está embarazada de gemelos, sin pareja, sin papás, y sin trabajo. Necesitamos recaudar $2,800.00 para la cesárea, ya que por el covid-19 no queremos que vaya a un hospital público. Ella vive en San Miguel y es de escasos recursos, pero es una chica que quiere salir adelante y seguir estudiando. Ya recaudamos $1,000 gracias a la bondad de varias personas locales y extranjeras, pero nos falta todavía la diferencia. Yo, celebro la vida de todo embarazo del que me entero, y te invito a ayudarme a ayudar. El Salvador es pro vida. Únete al movimiento de ayuda. ¡Hagamos Bien El Salvador!