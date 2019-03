La Ley de Aguas y la Constitución

La aprobación de la Ley Integral del Agua ha suscitado un debate como pocas leyes lo han hecho en tiempos recientes, lo cual es una indicación no solo de la vital trascendencia que el instrumento legal tiene para nuestras vidas, sino la presencia de organizaciones de la sociedad civil actuando en favor de sus intereses. El hecho que no menos de 5 proyectos diferentes han sido presentados desde el primero que presentó ANDA en el año 2000 que inició la discusión y ha contado con proyectos del ministerio respectivo, la UCA, la organización de los Cañeros, un conjunto de organizaciones de la Sociedad civil y finalmente la empresa privada (aunque no explícitamente la ANEP) han sido contribuciones a este debate.

Por otra parte, el hecho que la Asamblea Legislativa tenga 19 años de haber empezado a tratar el tema, con la propuesta de ANDA de 2000 y que aún no llega a aprobarlo, es un indicador del alto grado de polarización en su seno y de su incapacidad de lograr consensos en los temas más vitales y urgentes para nuestra sociedad.

La discusión ha girado principalmente en torno a la composición del organismo rector del proceso, pero no se ha tomado en cuenta lo referente a la consideración del marco constitucional que rige este esfuerzo, que tiene una enorme trascendencia y que debió haberse aclarado antes que otra discusión. A ello dedicaremos este artículo.

TESIS I. El objeto de la ley es la regulación el acceso al agua por parte de la población, calificándolo como un derecho fundamental de la persona humana y calificándolo como un "bien nacional de uso público" como reza el texto base con el que trabaja la Comisión Legislativa y que es igualmente reconocido por los otros proyectos presentados; lo afirmo porque me parece de base para mis siguientes observaciones, siendo un punto que ya está fuera de discusión.

TESIS II. El agua es un "bien público" expresamente considerada por nuestra Constitución al incorporarla al territorio, componente esencial del Estado; así, en el artículo 84.2 dice "El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía" incorporando "las aguas territoriales" y en el inciso cuarto "el subsuelo" lo que está en consonancia con el proyecto en discusión al afirmar que es "un bien nacional de uso público, inalienable, inembargable e imprescriptible".

En el lenguaje jurídico, se trata de las aguas que pertenecen al público y que son jurídicamente definidas como "las aguas que no son ni pueden ser de propiedad particular. Tales son las aguas de los ríos que por sí o por accesión por otros siguen su curso hasta el mar" (Diccionario de Escriche, pg. 110); en otras palabras, tanto el agua de los ríos y lagos como la que se extrae mediante pozos están bajo la denominación de territorio nacional.

TESIS III. En el artículo 103, la Constitución claramente lo afirma al extender su soberanía al subsuelo que "pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación". El uso del agua para fines privados y no comerciales no se rige por este artículo, las personas individualmente o como familia pueden tener libremente acceso a los pozos de agua para su consumo; muy diferente es cuando la explotación del agua de ríos o lagunas o su extracción del subsuelo se hacen con fines de lucro ya sea por personas naturales o jurídicas, pues entonces se trata de una "explotación" comercial y allí lo que la Constitución permite que lo hagan los entes privados mediante el otorgamiento de una concesión.

TESIS IV: Si se trata de una concesión, esta es regulada por el artículo 120 que señala en primer lugar con una definición lapidaria cuando estamos frente a una concesión necesaria, "obras materiales de uso público". Que en nuestro caso es lo que sería si una empresa privada se dedica a la extracción de agua para venderla a la población. En segundo lugar, el artículo establece tres condiciones indispensables para el otorgamiento de la concesión:

a) Que se estipule el plazo de la concesión,

b) que se estipulen las condiciones de la concesión,

c) que sean "sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación".

Es a la luz de las consideraciones anteriores que debemos analizar el proyecto de ley que está sirviendo de base para la discusión de la ley en la comisión respectiva: cubre las condiciones a) y b), pero en ningún lugar aparece la tercera condición, al contrario, le encomienda a la Autoridad Hídrica "Autorizar, regular, modificar, suspender, y revocar los permisos otorgados para la exploración, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos" (artículo 12 f), en ningún momento considera la necesidad de ir a la Asamblea Legislativa a buscar la aprobación de la concesión, lo que hace es sustituir la palabra correcta que sería "concesión", por la de "permiso", lo cual únicamente puede explicarse o como un desconocimiento de la Constitución o como un intento de encubrir la naturaleza del acto para evitar la aprobación legislativa.

Prescindir de este punto y adecuar la ley secundaria a los preceptos constitucionales es indispensable, de lo contrario si se ignoran es la mejor receta para que la ley sea calificada de inconstitucional.