La Noche de los Cuchillos Largos... a la sociedad civil

Se critica al actual presidente por la ausencia de un plan de gobierno que establezca el rumbo de su gobierno y los avances que pretende lograr para el pueblo; esto es una verdad a medias, porque si analizamos sus discursos y acciones descubrimos una real estrategia política cuyo OBJETIVO CENTRAL ES APODERARSE DEL PODER POLÍTICO PARA EJERCERLO DESDE LA PRESIDENCIA, lo que significa, anular la separación e independencia de los tres Órganos Fundamentales del Gobierno y concentrar sus atribuciones en la presidencia, directa o indirectamente, mediante el control de los otros dos órganos.

Su "plan de gobierno" tiene tres pilares fundamentales: el primero es el uso masivo y permanente de los medios tradicionales de comunicación, pero colocando a las redes sociales como su instrumento principal; una segunda línea es construir en la población una imagen del presidente como la figura indispensable y única para salvar a la patria hasta llegar al nivel de culto a la personalidad del gobernante; y la tercera es la destrucción de todo aquello que sea limitación u obstáculo para el logro del total control político del Estado.

En los dos primeros años de gobierno lo ha ido ejecutando por etapas, la primera concentrada en la destrucción de tres "enemigos" inmediatos: Asamblea Legislativa y partidos políticos presentándolos como corruptos y culpables de la actual situación del país, tarea que no ha sido difícil dada la baja credibilidad pública de las dos instituciones; y el tercero, los medios de comunicación tradicionales y digitales, mediante campañas de descrédito, acoso, castigos fiscales, sobornos y creación de medios paralelos a costa del Estado; este último no lo ha logrado, pues una buena parte de ellos están resistiendo al ataque y la comunidad internacional de los medios de comunicación los está apoyando.

Las elecciones recién pasadas le permitieron al proyecto gubernamental dar un segundo avance sustancial, después del fracaso del 9 de febrero del año pasado de su intento de doblegar a la Asamblea Legislativa. El presidente y Casa Presidencial han sido los reales ganadores de las elecciones pues han logrado tener a la Asamblea Legislativa bajo su mando; los 63 diputados de N. I. y GANA lo han demostrado plenamente con su ciega obediencia a las órdenes del presidente, sin importar las múltiples violaciones a la Constitución que han hecho.

¿Le falta algo al presidente para consolidar su totalitario acaparamiento del Estado? Todavía le falta, pues la resistencia a su totalitarismo es real: sindicatos que no lo aceptan y denuncian los miles de despidos; organizaciones e instituciones de la sociedad civil que no se someten; medios de comunicación, tradicionales y digitales, que se niegan a ser simples repetidores de los dictados del Ejecutivo; y una comunidad internacional, que hace año y medio lo recibía con brazos abiertos y admiración, y hoy lo condena por lo que está haciendo. Además, no hay que olvidar que más de un tercio de votantes le dijeron NO a la única propuesta de N. I. en la campaña: una Asamblea Legislativa esclava del Ejecutivo.

Hoy el gobierno está empeñado en liquidar la presencia de la sociedad civil en el Estado rompiendo con la larga tradición de espacios de participación que tuvieron su origen con el primer gobierno del general Martínez y que lentamente fueron creciendo durante el periodo del militarismo y desarrollado con mayor fuerza después de los Acuerdos de Paz. La Noche de los Cuchillos Largos para la participación de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en el gobierno ha comenzado, porque para el centralismo del actual gobierno son un estorbo y una molestia, ya que sus principales funciones son el supervisar y colaborar con el aparato ejecutivo.