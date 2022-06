La Reserva Federal está perdiendo credibilidad

El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, subió ayer la tasa de interés de los Fondos Federales en 0.75 %. Pocas personas pensaban que la Reserva Federal se iba a atrever a subir la tasa de interés de referencia en esa magnitud, pero muchos sí pensábamos que era necesario que se atrevieran a elevar la tasa de interés más allá del 0.5 % que ya se daba por descontado. Algunos llegaron al extremo de sugerir que se necesitaba que la tasa de interés subiera en 1 %.

Hay que recordar que el comité de mercados abiertos de la Reserva Federal se reúne cada seis semanas y que en enero no subieron la tasa de interés, en marzo la subieron solo en 0.25 %, en mayo la subieron en 0.5 % y el presidente Jerome Powell había indicado que esperaban subir la tasa de interés 0.5 % en la reunión de junio. En los escenarios que se presentaron en mayo, no estaba contemplado un incremento de 0.75 %. En mayo la Reserva Federal indicó que anticipaba incrementos de 0.5 % para las siguientes dos o tres reuniones, pero no incrementos de 0.75 %.

Lo importante es ahora entender cuáles son las expectativas que se manejan para las siguientes reuniones de julio, septiembre y de ahí a diciembre. Powell indicó ayer que esperan que la tasa de interés que en este momento está en 1.50 % termine el año en un rango entre 3 % y 3.5 %. También indicó que espera que llegue a 4 % en 2023 y que ahí se estabilice.

De las respuestas que dio Powell a los periodistas ayer, hay varios temas importantes: el primero es que Powell sigue pensando que es posible lograr un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos, que se puede evitar la recesión y que el desempleo no subirá más allá del 4.1 % (actualmente es de 3.6 %); el segundo es que aceptó que se equivocaron en creer que la inflación iba a ser temporal, que no se iba a elevar tanto (8.6 % a mayo), pero a pesar de ese gran error, cree que van a poderla contener en los próximos meses con los incrementos de tasas que se están llevando a cabo; el tercero es que expresó que dado que el problema de la inflación no se limita a una demanda fuerte producto del exceso de dinero en circulación, ellos esperan que las condiciones de oferta se vayan normalizando en los próximos meses por sí solas, lo cual se vuelve poco realista ante los problemas de abastecimiento que tiene el mundo, producto, entre otras cosas, de la invasión de Rusia a Ucrania.

La Reserva Federal ha perdido credibilidad en los últimos meses por no poder anticiparse a los sucesos que estaban ocurriendo, sino que prefirió actuar sobre la base de cifras conocidas, lo cual ha causado que hayan actuado de manera muy tímida, de manera tardía. A pesar de que el incremento de 0.75 % sorprendió a muchos y que manda un mensaje más fuerte del Banco Central, pierde credibilidad porque sigue manejando el discurso que seguirán actuando conforme a cómo cambien las condiciones del mercado y que consideran que puede haber un aterrizaje suave, cuando muchos consideran que una recesión en Estados Unidos es inevitable. Hay muchos que consideran que Estados Unidos tendrá una recesión en 2023 y que la única duda es cuándo va a ocurrir.

En lo personal, creo que si la Reserva Federal hubiera actuado desde noviembre de 2021 elevando en 0.25 % las tasas de interés y lo hubiera hecho también en enero, se hubiera podido lograr un aterrizaje suave. Hoy, lo más probable es que la Reserva Federal tenga que elevar más fuertemente las tasas de interés en lo que resta del año y eso llevará a Estados Unidos a una recesión.