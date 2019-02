La Roma y la Roosevelt

De cipote, nunca fui fanático de las pantallas. Prefería andar callejeando que ver televisión, y al cine nunca iba (ni voy). De viejo, tampoco; no veo más de un capítulo en Netflix ("se duerme a la mitad" informa la lorita Pepita), y no padezco de nomophobia, la tembladera que provoca el "no mobile phone".

Los nunca a veces se quiebran como cuando, con la primada, estrenamos 1975, viendo Jaws en el Cine Caribe (ahora McDonald’s); y cuando, hace poco, me clavé 2.5 horas frente a la tele, absorbido por "Roma", la película sensación, dirigida por Alfonso Cuarón, con 10 nominaciones para el Óscar. Verán cómo arrasa con estatuillas el próximo domingo.

En Roma, Cuarón nos pinta su acomodada infancia (1970) en el barrio Roma de su natal Ciudad de México; las travesuras con sus 3 hermanos; la crisis de su padre, un gato viejo que los abandona por una ratita tierna; la vida social de su madre; el chollón de pared cada vez que entraba el Ford Galaxy al garaje de su patio.

El verdadero pilar de la familia Cuarón, y la protagonista de la película, es Cleo, la nana de todos. Una joven muchacha Mixtec de Oaxaca, que maneja el hogar como reloj suizo, encargada desde la cocina, y lavar la caca del chucho, hasta la crianza de los chigüines; tan noble, que hasta los salva de morir ahogados a pesar de que no sabía nadar.

Llegué a "Roma" por recomendación de tanto productor y creativo que me rodea. "¡Qué valores de producción!"; "¡magnífica! Yalitza Aparicio quien, con su papel de Cleo, desafió los estereotipos del cine"; "qué narrativa tan espectacular".

Yo no soy tan técnico, pero me pegué a la pantalla, pues Roma me transportó a mi acomodada infancia (1970) en la casa de mi abuela Carmela, en la alameda Roosevelt de mi natal San Salvador, donde también hubo una Cleo. Se llamaba Felipa.

Lipa, la nana de mi papá y de mis tíos; una no tan joven muchacha Pipil de Izalco, que manejaba el hogar como reloj suizo, encargada de todo, incluyendo la crianza de varias colas de Judas, mientras la "niña" Carmela jugaba póquer; tan noble, que no abría el pico cuando los primos, recién emplumados, salíamos a hablar con las chicas que esperaban clientes en la doble vía, ni cuando le bajábamos el nivel a las botellas del bar.

Al igual que Cleo, la Lipa era una indita de las que pinta Mejía Vides; pura raza, sapita, con cola de macho negro azabache, de pocas palabras, y ojos tristes y aceitunados.

¡Cuál tristeza!

Cuando se tomaba su par de rompopes de la niña Bertita Lagos, le agarraba por bailar y recitar en náhuat. "Sihuapilapa, sihuapilapa" (muchacha guapa) y se señalaba frente al espejo.

Pero por más parte de la familia que eran, Cleo y Lipa son ejemplos de tanta mujer subordinada por su raza, clase social y sexo. Omnipresentes, pero muchas veces ignoradas, a pesar de que las casas no funcionan sin ellas; a que los invitados felicitan a sus anfitriones por la mesa que no han puesto, por la cena que no han cocinado, por las flores que no han arreglado; a que miles de adultos no saben comer ni vestirse sin su ayuda; a que se levantan antes, y se acuestan después de la familia.

Las Cleo o Lipas de la actualidad están en proceso de extinción. Las muchachas jóvenes de ahora, si trabajan, lo hacen por el día; la vida es más práctica; las casonas se están convirtiendo en apartamentos; se amarra el nudo más tarde; uno, máximo dos hijos; las parejas aportan en la crianza y en el mantenimiento del hogar. Como debe ser.

Poco a poco, la Lipa se fue encogiendo, y sus piernas engordando, víctima de la elefantiasis hasta que, en 1980, pasó a mejor vida, cerrando sus tristes ojos aceitunados, sin una cana en su cola de macho.

Nuestra Sihuapilapa, descansa en paz en el nicho de los Alfaro Castillo, en el Cementerio de los Ilustres de San Salvador, junto a mi padre, uno de mis tíos y a mis abuelos.

Brindo por ella (con rompope).