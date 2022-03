La Rusia imperial

En el siglo IX se formó el Estado ruso llamado Rusia de Kiev, con la llegada de las tribus eslavas orientales y finlandesas, en el año 882 Oleg de Nóvgorov unificó a esa región con el sur de Kiev. Para el siglo XVIII conquistó las costas del Mar Báltico y para entonces tenían territorios en Asia, Europa y Alaska, abarcando grandes zonas incluyendo Polonia, Moldavia, el Cáucaso, gran parte de Asia Central y Turquía. Ese imperio era gobernado en forma absolutista por los Zares que concentraban todos los poderes, decidían sobre la guerra y la paz, decretaban las leyes, nombraban ministros y funcionarios y poseían la máxima autoridad religiosa.

La expansión de Rusia hasta convertirse en un Imperio se dio bajo el dominio de la dinastía Romanov que llegó al trono en 1613 y gobernó hasta la Revolución Bolchevique en 1917 en que se les arrebató el poder y la vida sangrientamente, con el liderazgo de Vladimir Lenin, filósofo y líder comunista (el nombre no es coincidencia). Acabó con un imperio de 300 años, transformó el sistema político ruso, originó el primer régimen comunista con gran repercusión en el resto del mundo. La dinastía Romanov gobernaba autocráticamente sin mayores consideraciones para la población, mayormente rural y pobre, favorecía a la élite, una oligarquía siempre cercana a ellos.

Putin es declarado admirador de la dinastía Romanov, hay quienes señalan que su sueño es reconstruir ese Imperio ruso y el mismo ser como los Romanov. A la luz de la historia se puede comprender mejor lo que sucede actualmente entre Rusia y Ucrania.

La ocupación de Rusia a Ucrania es solo un movimiento para satisfacer el apetito de expansión de Putin, solo una parte del objetivo de Rusia, el resto es una serie de acciones para acobardar a Ucrania y que se rinda y al menos ponga un gobierno pro ruso, si no toman el poder, y al mismo tiempo intimidar a la OTAN para que no intervenga ni en otras aventuras imperialistas rusas que probablemente vendrán, es muy ingenuo pensar que conquista Ucrania y ahí terminan. Si Putin ha movilizado la enorme cantidad de tropas para conquistar Ucrania y menciona los territorios que fueron rusos alguna vez, lo que es de esperar es que se embarque a la conquista de otros territorios, el ejemplo de Hitler está presente.

No se puede entender de otra manera que haya mencionado irresponsable y temerariamente que ha alertado su poder nuclear, el escenario de aniquilación de Rusia, Occidente y probablemente gran parte del mundo que no estuviera en conflicto.

Cuesta trabajo comprender las razones de Putin sin conocer la historia de Rusia que hemos visto a vuelo de pájaro, Putin es como los gobernantes rusos a través de los siglos, como los zares que fueron expansionistas, sanguinarios y ladrones. Cambian los siglos pero no los modos de conducta.

La invasión y la masacre han sido condenadas por casi todo el mundo, contadas excepciones, desafortunadamente el gobierno de El Salvador, que no su pueblo, incluido.

Lo que viene es crucial, si las sanciones económicas de Occidente debilitan suficiente a Rusia como para no poder financiar su expansión es el escenario más bonancible, si no lo logran y Putin sigue adelante, ¿le harán frente? La economía de EUA es diez veces mayor y muy superior militarmente, pero el país está muy dividido. Quien sabe si pelearán. La economía rusa es del tamaño de España, menor que Italia, puede repetirse el escenario en que Reagan los derrotó "outspending them".

Tragedia.