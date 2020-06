La Sala de lo Constitucional llama a la cordura

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional las dos versiones de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, los decretos ejecutivos que eran normas de desarrollo de los decretos legislativos relacionados o que de manera autónoma establecieron una cuarentena domiciliar obligatoria y el Decreto Ejecutivo número 19 sobre declaratoria de emergencia. En resumen, la Sala manifestó que dichos decretos legislativos y ejecutivos no cumplieron con el procedimiento de formación de ley establecida por la Constitución, violaron el procedimiento de declaratoria del régimen de excepción y suspendieron derechos fundamentales sin que el emisor tuviera competencias para ello. Además del fallo estimativo, es importante el trabajo pedagógico y reflexivo de la Sala de lo Constitucional, mediante el cual hace un llamado a la madurez y cordura política.

La Sala reconoce como un acontecimiento científico la existencia de la pandemia, lo que exige una colaboración social, institucional e interestatal sin precedentes en la historia humana, por lo que invita a adoptar soluciones de protección universal de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho de supervivencia (Ferrajoli). La Sala clamó por un diálogo institucional democrático para que las instituciones estatales involucradas protejan a los salvadoreños por los cauces constitucionales. No admite que se violen derechos fundamentales, bajo excusa de enfrentar la pandemia.

Reiteró la Sala que la suspensión de derechos fundamentales que afecta al territorio nacional en su totalidad es una competencia exclusiva que le corresponde a la Asamblea Legislativa mediante un estado de excepción, no al ramo de salud del Órgano Ejecutivo, y sí excepcionalmente al Consejo de Ministros cuando la Asamblea no esté reunida (o sea imposible sesionar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito).

La Sala reflexionó que el estado de excepción no anula la Constitución ni derechos humanos y que siempre estarán vigentes los mecanismos de control que buscan impedir los excesos y garantizar los principios fundamentales del Estado de Derecho, la transparencia y rendición de cuentas. Un régimen de excepción no puede conducir a la supresión de la democracia, ni la forma y sistema de gobierno republicano, pues se adopta para proteger, no para distorsionar o destruir, de allí que se exijan requisitos, procedimientos, límites y un test de proporcionalidad.

La Sala exige que se respete el principio de diálogo y colaboración entre los órganos estatales (art. 86 Cn.) en tiempos de normalidad. Con mayor razón se exige durante los períodos extraordinarios como la pandemia. Los funcionarios deben acomodar su actuación oficial y personal para evitar un ambiente o percepción pública de conflicto, polarización o desacato porque producen un efecto pernicioso para el Estado, la sociedad y la democracia. Es necesario llamar a respetar la convivencia, el respeto a la dignidad de la persona, sobre la base de la democracia y el respeto a la libertad para garantizar la paz ciudadana. El CEJ hace un llamado a los equipos legales del Ejecutivo y el Legislativo a cumplir la sentencia, no solo en su fallo sino en los contenidos reflexivos de la misma para asegurar la democracia, la paz social y las medidas constitucionales para enfrentar a la pandemia.