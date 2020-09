"Llevar la Cruz es mirar al Crucificado como a este Dios, que se ha hecho pecado para salvarnos", dijo el papa Francisco en una de sus homilías.

Jesús en el Evangelio dice a los fariseos: "Morirán en sus pecados", porque tenían el corazón cerrado y no comprendían aquel misterio que era el Señor.

Además, en su diálogo con ellos, Jesús recuerda: "Cuando habrán levantado al Hijo del hombre, entonces entenderán que Yo soy y que no hago nada por mí mismo".

La referencia de Jesús es a cuanto sucedió en el desierto cuando el pueblo, que no podía soportar el camino, "se aleja del Señor" y "habla mal de Moisés y del Señor". Llegan las serpientes que muerden y causan la muerte.

Entonces el Señor dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga sobre un asta: de modo que el que hubiera sido mordido, sería curado si la miraba.

La serpiente es el símbolo del diablo, "el padre de la mentira", el padre del pecado, el que ha hecho pecar a la humanidad. Jesús recuerda que cuando sea levantado sobre la Cruz, todos irán hacia Él.

Este es el misterio de la Cruz. La serpiente de bronce curaba, era signo del pecado hecho por la seducción de la serpiente, de la astucia de la serpiente; y también era señal de la Cruz de Cristo.

San Pablo dijo que Jesús se hizo pecado y que quien no reconoce en aquel hombre levantado "la fuerza de Dios que se hizo pecado para salvarnos, morirá en el propio pecado": La salvación viene de la Cruz, pero de esta Cruz que es Dios hecho carne. No hay salvación en las ideas, no hay salvación en la buena voluntad, en el deseo de ser buenos. La única salvación está en Cristo crucificado, porque sólo Él, como significaba la serpiente de bronce, ha sido capaz de tomar todo el veneno del pecado y nos ha curado allí.

La Cruz es el signo de los cristianos, es el símbolo de los cristianos. Y nosotros nos hacemos con frecuencia el signo de la Cruz, pero a veces lo hacemos con precipitación: nos falta fe en la Santa Cruz.

Otras veces, para algunas personas es un distintivo de pertenencia: ‘Sí, yo llevo la cruz para hacer ver que soy cristiano’. Otros llevan la cruz como un adorno.

La Iglesia nos propone un diálogo con este misterio de la Santa Cruz, con este Dios que se ha hecho pecado, por amor a nosotros y cada uno de nosotros puede decir: ‘Por amor a mí’.

Para nosotros, llevar la Cruz es, en primer lugar, cumplir cada uno con nuestras obligaciones en la familia, en nuestro trabajo, con la sociedad, con el país, con el mundo. Dios espera mucho de nosotros y no podemos perder el tiempo, esperando. Debemos actuar ya: el tiempo apremia, mañana ya puede ser demasiado tarde.

Eso es llevar la Cruz, y eso es lo que espera Dios de nosotros. Quiere hechos de amor a Dios y a los demás por Dios, algo tangible, que se podría medir.

Pidamos a la Virgen que nos ayude a amar nuestra Cruz, que se concreta en nuestras obligaciones y nuestro trabajo.