La UCA: institución insignia de la educación en Centroamérica

El 15 de febrero de 2022, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) recibió las visitas de los decanos y profesores de Boston College, Marquette University, Loyola University, Rockhurst University, Xavier University y Regis University, entre otras importantes universidades de Estados Unidos de América. Esa significativa visita pone en escena la importancia mundial de la UCA fundada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Al hablar de los jesuitas, entramos a un campo interesante de la historia, en la modernidad han destacado ser un contraste frente a los grupos más radicales y conservadores de la Iglesia católica, gracias a sus firmes posicionamientos a favor de derechos humanos. Un ejemplo de esto lo encontramos con el pontífice actual, el papa Francisco, quien se ha ganado admiradores y detractores. Los jesuitas podrán ser muchas cosas para algunos, pocas cosas para otros; pero lo que es unánime es que son estudiosos y que practican lo que predican con su ejemplo de austeridad, humildad y compromiso.

A El Salvador, el universo le regaló varios genios que alternaban entre guayaberas y sotanas, armados no de fusiles sino de ideas progresistas que son capaces de perforar las barreras que erige el tiempo. Lastimosamente, la sociedad salvadoreña no estaba lista para tener a esos genios, y por la intolerancia que ha caracterizado a este país, los transformó en mártires. Ahora, ellos sirven de ejemplo para todo el mundo de lo que significa ser una persona integral: que se entrega a ideales superiores, pese a que sabían que ello les podría haber costado la vida. Por su integridad, se ganaron el derecho a ser inmortales. Esto es algo que todo mundo debe respetar, comprender y contextualizar al revisar quién es la persona que ocupa el HONORABLE puesto del rector de la UCA, que se conecta con la Compañía de Jesús y, por ende, con el propio papa Francisco en el Vaticano. Para traducirlo en salvadoreño: No son cualquier gato con los que están tratando, son personas con categoría, clase, educación, profesionalismo, ética e integridad profesional.

En este contexto, con todo respeto para los señores y señoras diputados de la comisión legislativa para investiga el destino de fondos del Estado a organizaciones no gubernamentales, les recuerdo: La UCA es una institución central para el desarrollo académico y profesional de El Salvador. Su hostigamiento hacia la UCA, hacia su representante el rector Andreu Oliva, es una actuación injusta, difamatoria, malintencionada y sin fundamento.

Primero que nada, no hace sentido que llamen a la UCA a declarar, dado que no ha recibido donativo alguno, a diferencia de algunas ONG que han actuado como organizaciones fantasmas. Es decir, el Estado tomó la decisión de contratar servicios de la UCA, servicios que fueron brindados de manera profesional y conforme los términos de referencia. Sí es cierto que en un país como El Salvador existen mil y una que otra prioridad, pero esas las define el MINED, no la UCA, por lo que resultan impertinentes los reclamos de las fallas estructurales en escuelas a la UCA, eso es un reclamo para el MINED. La UCA solamente estaba obligada a una cosa: cumplir con su trabajo, y fue lo que hizo.

Para seguir, las preguntas, el tono, la falta de respeto en el que se le habló al rector Andreu Oliva (quien sigue el legado del rector Ellacuría) resultan totalmente impertinentes, vulgares, ofensivas y fuera de todo profesionalismo. ¿Qué acaso no saben los diputados que deben actuar con el mayor nivel de decoro posible? Y ojo, prepararse no significa gritar, ni hablar pateado. Pocas cosas tan irrespetuosas se han visto en la historia de El Salvador, como la de un diputado hablando con tono prepotente a un humilde educador; lo peor de todo, citando de manera incompleta y fuera de contexto, al rector Ellacuría (QEPD). Por favor, tendrán poder total, pero practiquen la humildad, pues la vida es un boomerang. No se pasen.

Finalmente, la comisión legislativa ignora la autonomía universitaria y el hecho que es una universidad privada que puede asignar sus recursos como le dé la gana.

Invito a las y los diputados que conforman tan penosa comisión que rectifiquen su actuar, que se disculpen por tan irresponsable forma de comunicarse, y que vean los cientos de miles de personas que la UCA ha impactado de manera positiva por medio de la formación profesional. Ya basta de tanto show y bufonería, señores y señoras. Sean serios.