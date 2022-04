La agenda del hombre común,de rodillas ante el clientelismo

La función pública no pasa por un buen momento. Es dolorosamente frecuente que cuando el interés general y los intereses de una facción política o económica chocan, el sectarismo se impone a costas del bien común. La instalación de ese desequilibrio como hábito, como cultura en la administración del Estado y su naturalización de parte de los mismos funcionarios es inveterada y vergonzosa.

Esa endémica precariedad de lo público en el manejo de los asuntos gubernamentales en El Salvador se ha profundizado con la concentración de poder del nuevo oficialismo y la alineación de la independencia de poderes de la que Bukele y su grupo se están aprovechando. Sólo en la última semana se ha vuelto a reparar en ese desequilibrio, por un lado en la reelección de funcionarios de segundo grado con credenciales pobres y sin ninguna discusión legislativa y por el otro con la multiplicación de escenarios en los que el Estado acepta, ya sin siquiera ficciones de por medio, que se hagan inversiones y compras sin respetar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones.

Ayer se mencionaba en estas líneas la caricaturesca posición de un diputado de los que vota con el régimen sin mediar conciencia ni criterio, que justificaba su adhesión al plumazo contra la Ley LACAP a propósito del Tren del Pacífico y del proyecto del nuevo aeropuerto alegando que "el que quiere robar, va a robar". Esa sentencia y su impudoroso cinismo retratan de pies a cabeza lo poco que el interés común le importa a la clase política.

La LACAP está ahí como uno de los principales filtros que le garantiza a los contribuyentes un manejo responsable de los fondos públicos, y aunque no fue lo suficientemente efectiva para impedir la plaga de nepotismo, amiguismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses de los cuatro gobiernos que actuaron bajo su vigencia, soltar la rienda para que los actuales administradores ya no tengan ni siquiera que pensar en cómo burlar el articulado para lucrarse o beneficiar a su círculo con adjudicaciones y contratos es censurable.

Igual de humillante para la agenda de las mayorías es que los mismos diputados que fustigaron a un funcionario de segundo grado no hace sino algunos meses, preguntándole con justa razón por qué no cuestionó ninguna de las prácticas administrativas censurables de anteriores gobiernos, incluidas algunas constitutivas de delito, le hayan reelegido sin decir ni pío. Es obvio que en la fracción legislativa de Nuevas Ideas no se aceptan más desviaciones, disensos ni objeciones de conciencia, se pide disciplina espartana aun si se sabe que se está siendo cómplice de decisiones que lesionan el interés colectivo.

A los funcionarios que quieren mantenerse en el poder, medrando de una posición para no perder prebendas y recursos de explotación personal, Bukele y su cenáculo les exigen lo mismo que a los empresarios, profesionales, hombres de armas y demás que pueblan su feudo: genuflexión y obediencia. Y lamentablemente, siempre encuentran a uno, a cinco, a los que sean, interesados y dispuestos a gozar de las mieles aunque sea sólo tres años en lugar de defender sus principios y disfrutar de la riqueza de los hombres justos, que es respeto y prestigio para toda su vida.

O quizá haya muy poca gente interesada en el prestigio auténtico en las filas oficiales. O de un modo aun más siniestro, no les interesa gente así, porque los que no tienen nada que ocultar ni de que avergonzarse no es el tipo de persona que andan buscando.