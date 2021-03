Me resultó muy satisfactorio recibir varios mensajes provocados por mi columna anterior "Tener más de 40 años puede ser una ventaja", porque percibí cierto entusiasmo y deseos de aprovechar esa ventaja.

Esto me confirma la necesidad de pensar en la alfabetización digital, que es un tema que desde hace varios años me apasiona y que fue la razón de trabajar en mi proyecto de crear el Instituto de Transformación Digital, que la pandemia me obligó a dejar en pausa.

Según los resultados de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples 2019, la población total de El Salvador es de 6,704,864 personas, con el 61.7 % de población urbana y el 38.3 % rural. De este total el 13.5 % está entre los 53 y 74 años o sea la generación de los "baby boomers" y el 17.3 % entre los 41 y 52 años, la generación X. Esto significa el 30.8 % de los salvadoreños. Un 4.4 % está arriba de 74 años.

Buscando en Internet me encontré una tesis de Máster en Comunicación y Educación de la universidad española UNED elaborada por José Luis González Barranco: "La generación baby boomer ante la alfabetización digital", de la que compartiré algunos párrafos interesantes.

Sobre el contexto y justificación de lo que quieren investigar me impresiona la idea de "los olvidados" que contrasta con lo que pueden aportar los baby boomers, que también se podría aplicar a la generación X: "Existe un gran colectivo de personas en nuestra sociedad, la generación baby boomer, en la cual la influencia de la evolución tecnología no ha profundizado, como en otras generaciones, porque no han sido atendidas sus necesidades o no han sabido conectar adecuadamente con este grupo de personas. Se ha producido una brecha digital, son los olvidados por la evolución tecnológica y el sistema educativo. La generación baby boomer representa un capital social necesario para que las sociedades avancen en las mejores condiciones posibles, con las aportaciones de otras generaciones más jóvenes. Los baby boomers aportan conocimientos, destrezas y habilidades añadidas a la creatividad, emprendimiento e innovación de las generaciones más jóvenes, necesario para eliminar la brecha generacional y promover la inclusión social".

Se plantea la necesidad de un Sistema Educativo de Adultos. "Después de haber terminado su etapa laboral nos encontramos con un colectivo, que se encuentra con buena salud y tiene mucho tiempo libre para realizar actividades educativas de todo tipo y continuar con el proceso de aprendizaje, la mayoría considera que no existe inconveniente en participar en programas, donde ampliar sus conocimientos adquiridos a lo largo de su vida y seguir creciendo y siendo útiles".

La necesidad de una alfabetización digital y sus beneficios son indiscutibles: "La alfabetización digital debe ir dirigida a la inclusión social. Es decir, la formación tecnológica se debe llevar más allá de las aulas. Mediante la alfabetización tecnológica se consiguen: Competencias para manejar las tecnologías. Competencias sociales y de comunicación. Aprender a administrar el conocimiento. Desarrollar el aprendizaje autónomo y colaborativo. Al conocer la tecnología se sabe tomar decisiones. Nuevas formas de interacción y participación social. Se consigue la inclusión social. Se crean comunidades virtuales y redes sociales. Al adquirir conocimientos da una visión crítica de las tecnologías. Disminuye las rupturas intergeneracionales. Favorece el aprendizaje a lo largo de toda la vida".

No se puede negar que el reto es grande, pero los mayores de 40 años podemos y debemos seguir creciendo y siendo útiles en este mundo digital. Qué bueno sería contar con programas como los que José Luis González Barranco reporta en su tesis: "En la Unión Europea, existe el proyecto e-learning, como iniciativa pública promovida en España, al abrigo de las administraciones locales y de ONG. Según recoge la Constitución Española en su articulo 27, como un derecho fundamental, también lo es la alfabetización digital".

Somos un 30.8 % de la población del país.