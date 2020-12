Cuando creemos haberlo visto todo en los desaciertos, abusos, violaciones a las leyes, irresuelto a los otros órganos del Estado, a nuestra inteligencia y a la dignidad de la ciudadanía, el gobierno o el presidente mismo nos sorprenden con algo nuevo. Esta vez la alfombra roja, una de su despacho al otro lado de casa presidencial para un acto de poca importancia, luego mucho más visible y fuera de lugar, en las gradas del Teatro Nacional para que por ella subiera su excelencia, como lo anuncia la presentadora oficial, suba las gradas con la opulencia que se usaba en las cortes europeas y que se fue abandonando junto con muchas de esas manifestaciones suntuosas, de ostentación porque la realeza fue perdiendo en gran parte por eso, el favor y popularidad de sus ciudadanos, ¿cómo entonces en el siglo XXI en un país de tercer mundo, como el mismo mandatario se refirió a El Salvador, se va al revés de la historia y en vez de mostrar humildad y empatía nos receta con soberbia, agrandamiento y suntuosidad?

Las respuestas son variadas y hemos escuchado desde desórdenes de personalidad y egolatría patológica a cualquier otra variedad que intentan explicarlo. Creo que hay que verlo con otra óptica también, este presidente planea meticulosamente con su legión de asesores venezolanos y salvadoreños las cosas que hace y cómo se presenta, para optimizar la proyección de su imagen en su criterio, que no necesariamente es el mejor, pero independientemente de que esté o no equivocado, no podemos cometer el error de subestimarlo, que es una mera casualidad o una ocurrencia de uno de sus allegados serviles para agradar a su patrón y él dijera "qué rico" y se dejara llevar.

Bukele presta gran atención al simbolismo y en este caso la alfombra roja contiene el simbolismo de la realeza, al menos de la nobleza, para presentarse al pueblo enceguecido o menos pensante como tal. Muchos no le prestan gran atención ni le dan mayor importancia, pero la tiene.

Si la intención cuaja, la figura de su excelencia crece de nivel, sus palabras son cada vez más verdades para los enceguecidos y aun para los que no lo son. Realmente molesta que ofenda nuestra inteligencia con esa cursilería, similar a la decoración fastuosa de su despacho en casa presidencial, pero de nuevo, esas fotos y esa ampulosidad llevan en sí el mismo objetivo, aunque en muchos choca fuertemente.

Una tercera intención es distraernos de los serios problemas en que nos ha metido, dedicándole tiempo y pensamiento a cosas baladíes y no enfocarnos en la libertad que perdemos cada día más, en la catástrofe financiera en que ha embarcado al país, en su desprecio por las leyes y la constitución, en la falta de planes para manejar el país, ni económicos, ni sociales, pareciera que solo interesa el poder por el poder mismo y por las oportunidades de hacerse con los fondos del Estado, lo que se sigue yendo cada día.

Al estudiar las grandes dictaduras, veremos que en todas ha estado siempre presente el simbolismo, la Alemania nazi es un ejemplo cercano, la Roma de los Césares lo fue igual, la China de Mao, la Argentina de Perón y Evita y en versión pachuca caribeña, la Venezuela de Chávez.

Ya vimos escudo patrio negro con estrellas, al presidente disfrazado de militar, ahora alfombra roja y muchas más.

¿Y ahora qué viene?