El principio de alternabilidad en el poder surgió en el siglo XVIII con la organización de los Estados Unidos y las doctrinas de la Revolución Francesa, quienes con ahínco rechazaron a los gobiernos monárquicos de tipo absolutista, cuya naturaleza era la concentración de poder. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia significa un cambio de la persona que gobierna, aunque sean del mismo partido político, limitando el ejercicio presidencial a cinco años.

La única persona que ha logrado violentar en dos ocasiones la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia fue el general Maximiliano Hernández Martínez, arribando al poder por medio de golpe de Estado, que se efectuó en diciembre de 1931. Luego llegaron las elecciones de 1934, y por medio de argucias legales decidió que lo eligiera la Asamblea Nacional, por esa vez y única vez, para ocupar el puesto de presidente; sin embargo, como todo dictador que acumula poder, no le bastó una reelección, sino que al llegar las elecciones de 1938, en ese periodo se escribió la nueva Constitución, en la cual se estableció en el artículo 93 una excepción que dice así: "por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la Presidencia de la República del primero de marzo del corriente año hasta el primero de enero de 1945, según esta Constitución, será electo por los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, sin que por esta única vez tengan aplicación las incapacidades a que se refiere el artículo 94".

Es decir que los diputados de aquel entonces confeccionaran una Constitución que se ajustaba a la medida del general Hernández Martínez, sin saber el horrendo crimen que estaban cometiendo en contra de los principios democráticos, que más tarde lo tuvieron que pagar, al promoverse la huelga de los brazos caídos, para deponer del poder al dictador, finalmente se logró en abril de 1944. A pesar de que el general Hernández Martínez se erigió como dictador, esa situación no eliminó la honestidad con la que actuó, tampoco permitió que sus ministros robasen o se enriquecieran.

Dejó la deuda externa al día, conectó los 14 departamento para que fluyera el comercio, desarrolló el sistema financiero, condujo a El Salvador a ser una de las naciones más prósperas de la región, sin embargo, todo ello no elimina que fue un dictador. El Salvador no debe olvidar estos pasajes turbulentos de la historia para que no se vuelvan a repetir, por esa razón la Constitución de 1983 cerró todo espacio a las dictaduras, asignando una seria de candados a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

Por ejemplo, el artículo 152 ord. 1º Cn. prohíbe la candidatura a presidente de la república "al que haya desempeñado la Presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial". Es decir todos aquellos que hayan sustituido al presidente electo, de modo que esta disposición forma parte de las cláusulas pétreas, encaminadas a garantizar el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

Lo mismo ocurre con los artículos 75 ord. 4º que sanciona a las personas que promuevan la reelección presidencial continua; artículo 88 afirma que "es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político" y que su violación "obliga a la insurrección"; artículo 131 ord. 16º ordena a la Asamblea Legislativa "desconocer" al presidente que continúe en el cargo a pesar de la terminación de su período; artículo 154 fija la duración del período presidencial en 5 años y "ni un día más"; finalmente el artículo 248 Cn. prohíbe la reforma constitucional en favor de la reelección continua.