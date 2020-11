La amenaza al Estado de Derecho es lenta y tenaz

Burlada está la transparencia en el caso de El Mozote; la peregrinación de un juez tocando a la puerta de seis sedes militares, una obstaculización de la justicia reivindicada en cadena nacional por el presidente de la República con alegatos juveniles, es una bofetada para las víctimas.

Haya sido o no voluntad del presidente de la República ilustrar con su irrupción en el recinto legislativo lo que significa un rompimiento del orden constitucional, aunque finalmente se abstuvo dejó instalada una sensación de fragilidad democrática en muchos sectores de la sociedad.

La suma de imágenes –la institución castrense, los cuerpos de seguridad, el jefe del Ejecutivo sentado en la silla del presidente del parlamento, la simulación popular afuera del edificio– es semióticamente poderosa: si se las ve en sucesión con un lente magnificador y sin ningún contexto de por medio, cualquiera pensaría que se había consumado una revolución, una subversión del orden, una conmoción contra la democracia.

Lo que se registró a efectos prácticos fue una bravata del mandatario llevada demasiado lejos; consciente de lo que perdió esa tarde en términos de credibilidad entre los grupos más ilustrados de la democracia regional, intenta desde entonces relativizar los hechos, hacer un lobby improductivo en Estados Unidos y endilgar responsabilidades a miembros de su gabinete. Pero sembró además, triste y exitosamente, una falacia en el espíritu de muchos demócratas salvadoreños: los que nos arrebaten el Estado de Derecho vendrán subidos en tanques y con tropa.

No se necesitan elefantes para destrozar el equilibrio institucional; si quienes deben velar por las libertades y derechos han perdido el aliento, una marabunta de hormigas será suficiente para ir desmontando hoja por hoja la democracia.

A la larga, aunque no es épica ni icónica y aunque los caudillos de la nueva ola no aparezcan en la fotografía en ese escenario, esa estrategia les está resultando más eficaz. Entre otras cosas porque la narrativa de esos hechos es de difícil comprensión y requiere de una perspectiva extraordinaria en tiempos en los que los analistas suelen ordinariamente anclarse en lo coyuntural o en lo fenoménico.

Distraídos en la contienda electoral y con la agenda y narrativa oficiales, ni los contralores ciudadanos ni los institucionales reparan con suficiente vigor en lo que está pasando: poco a poco, tenazmente, todos los días hay un esfuerzo de esta administración por quitarle un ladrillo a nuestro andamiaje institucional.

Hace pocos días, el Instituto de Acceso a la Información Pública revocó una de sus mismas resoluciones, merced al concurso de tres comisionados nuevos, todos llegados a ese pleno bajo reparos y críticas. Al desdecirse en ese caso, relativo a la publicidad que debía dársele a los casos de enriquecimiento ilícito que investiga la Sección de Probidad, el IAIP ha lesionado derechos de la ciudadanía.

El Ministerio de Salud ha engrosado su índice de información reservada en plena pandemia, cuando la lógica de la transparencia recomendaría correr en dirección opuesta; su última adición a ese listado fue toda la documentación del Laboratorio Nacional de Salud Pública relativa a las pruebas para el covid-19.

Y así podríamos engrosar la lista de atrofias, regresiones y trampas que nuestro sistema democrático va sufriendo, desarmando los contrapesos que durante estos años no nos ahorraron la corrupción pero sirvieron como disparadores para investigarla, con el saldo de varios funcionarios detenidos.