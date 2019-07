La anarquía de las redes sociales y el nepotismo

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que tiene cada ciudadano de poder expresar sus ideas, criticar, contra-argumentar y proponer soluciones a los problemas de país, siempre y cuando, no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Y es acá donde algunos ciudadanos se pierden, dado que, con la excusa de expresar una opinión, ofenden, difaman, calumnian e injurian a sus oponentes en las redes sociales, es decir se está frente a una anarquía en las redes sociales, donde cualquier persona hace alarde de posturas intelectuales y de ser conocedores de los grandes problemas del país.

Y con ese argumento descalifican las opiniones de los demás, al grado que hacen ciberacoso y ciberterrorismo, a todo aquel que tiene la valentía con rostro descubierto a disentir públicamente con estos terroristas cibernéticos, pero no tienen los pantalones para mostrar su rostro en las redes sociales, por esa razón lo hacen desde el anonimato (troles), tal como actúan los cobardes y fantoches, porque estoy convencido de que si descubrieren su rostro no tendrían la valentía de escribir toda esa sarta de improperios contra aquellos que desafían su anarquía y su castillo ilusorio, es triste ver que a falta de argumentos escarben la vida privada de sus oponentes.

Tal como ha ocurrido con Fernando Palomo, uno de los grandes comentaristas del deporte a nivel mundial, únicamente por preguntar sobre el nepotismo, al señor presidente del INDES, está claro que tanto la Presidencia de la República, así como cada uno de sus funcionarios, no están listos para digerir críticas hacia el estilo de liderazgo, así como algunas ilegitimidades que están cometiendo en el desarrollo de sus funciones, no se necesita ser expertos para entender que el nombramiento del presidente del INDES no solo es nepotismo, y acá no se trata si cobra o no un salario, se trata de que el presidente está inhibido por la ley, para contratar a parientes por el conflicto de intereses.

De modo que no existe nepotismo bueno o malo, se trata de lo que dice la norma, además el Tribunal de Ética Gubernamental ya había dado una resolución con anterioridad sobre la contratación del hermano, del ahora presidente de la República. En consecuencia, es bien fácil exhibir y humillar públicamente a los parientes del anterior presidente por nepotismo, pero no es digerible para el actual gobierno aceptar la crítica del resto de ciudadanos que no piensan como él y sus seguidores, en el sentido que ha contratado a varios parientes y amigos cercanos.

Dado que nadie puede tener la osadía de desafiar al presidente o a sus seguidores sobre lo que es nepotismo, porque es un tema tabú entre ellos, pero los seguidores del señor presidente no tienen problema en vociferar vituperios contra todos los despedidos del gobierno del FMLN, por haber sido contratados ilegítimamente, de manera que estamos frente a una selección de justicia, y lo que es preocupante que ahora no se puede disentir públicamente con argumentos sólidos, porque la anarquía en las redes sociales es tan grande que inmediatamente te cae una jauría de troles.

Para concluir, es importante que los buenos ciudadanos que amamos El Salvador avancemos hacia el respeto y la tolerancia de las ideas, y tener claridad que la democracia descansa en la pluralidad de las ideas, por lo tanto, no vamos a pensar igual, y es acá donde el señor presidente tiene una oportunidad de oro, para unir a la nación. Ya que no es bueno fomentar la división, donde se ha atacado públicamente a Mariana Belloso y a Karen Fernández, únicamente por cuestionar los planes presidenciales. "Debemos de parar tanto odio".