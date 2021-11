La ayuda internacional en El Salvador

Nos preguntamos ¿qué es la diplomacia? "Es el conjunto de actuaciones que se llevan a cabo entre los Estados y sus representantes, en el contexto de las relaciones internacionales. La diplomacia es la rama de las relaciones internacionales encargada de negociar y establecer acuerdos y procedimientos pacíficos entre los países". Entonces, debemos tener más países que nos colaboren, en vez de ahuyentarlos.

La ayuda internacional ha sido clave para que muchos municipios, comunidades, cantones, caseríos, etcétera, tengan proyectos para salir adelante. Me sorprendió leer el comunicado de la embajada alemana en El Salvador, quienes dejarán de ayudar momentáneamente en muchos proyectos.

Cuántas veces he manifestado en mis cátedras que este país no tiene petróleo, recursos naturales, etcétera; solo tenemos gente trabajadora con deseos de salir adelante. Si no es por las remesas y la ayuda internacional, no se podría.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros propuesta por el Ejecutivo complicará la cooperación. Recordemos que muchas alcaldías y el gobierno central no han tenido la capacidad de poseer el capital para ayudar a muchas comunidades. Han sido, estas oenegés, quienes han contribuido en miles de proyectos para el bien de miles de personas.

Alemania, a través de su embajada acá en El Salvador, ha ayudado en la infraestructura de muchas comunidades, entre esos proyectos están: introducción de proyectos de agua potable, colaboración en energías renovables y eficiencia energética, en agricultura. En el país, 19 municipios recibieron asesoría de PREVENIR-GIZ. La embajada colaboró con $947,000 para ayudar a las familias afectadas por el covid-19 y en las tormentas Iota y Eta, etcétera. Se me olvidaba, han brindado muchas becas a estudiantes salvadoreños para que vayan a estudiar a Alemania. Hay mucho de qué hablar.

Nosotros, los salvadoreños, en lo único que hemos contribuido a otros países es en mandar soldados a reconstruir lugares en donde hubo conflictos armados, recordemos que no somos un país con un superávit. En vez de ir a ayudar a otro país, necesitamos que vengan a colaborarnos. La diplomacia es importante, en especial para países pobres como El Salvador.

Hay una frase: "No debemos pelearnos con la cocinera"; sin embargo, las relaciones diplomáticas con países de primer mundo se están debilitando, ejemplo, con Estados Unidos. La política y la diplomacia no deben confundirse. Algunas embajadas, en el pasado, se fueron de este país por no converger con las leyes salvadoreñas.

La cooperación internacional siempre ha estado presente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador debe evaluar si se fortalecen o debilitan las relaciones bilaterales con las agencias de cooperación internacional.

Los países amigos han colaborado mucho, los españoles a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (UASID), quienes, desde 1863, han colaborado; Alemania por medio de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).

Eso sí, las oenegés, las cuales son variadas con sus proyectos, deben ser supervisadas y verificar cómo se ejecutan las donaciones en El Salvador. Las relaciones internacionales siempre deben mantenerse. No podemos estar jugando con quién o quiénes debemos tener relaciones diplomáticas.

En conclusión, somos un país donde el Estado ha tenido dificultades para llevar a cabo proyectos a las comunidades (no tenemos la capacidad económica). Tenemos, por el momento, que depender de la cooperación internacional. La Ley de Agentes Extranjeros debe ser evaluada.