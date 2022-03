La batalla por Kiev

Es el tema del momento, crucial para el mundo, está rediseñado el orden mundial, los altísimos costos que produce lastiman a toda la población mundial en los costos de vivir y sobrevivir y aunque no se vea próximo, nunca hemos estado tan cerca del Holocausto Nuclear, cuyas consecuencias me es difícil enumerar certeramente, más allá de cientos de millones de personas muertas y las ciudades más importantes de Occidente y Rusia destruidas. Ese escenario es un no-no pero con un megalómano, demente, no se puede descartar.

Importante es la dificultad que está teniendo Rusia para derrotar a Ucrania, a pesar de su enorme superioridad militar no ha podido tomar las ciudades más importantes, siendo Kiev la más apreciada y al mismo tiempo la más difícil de ocupar. Rusia atacó como en una guerra convencional, con artillería, cohetes y aviación, además de grandes convoyes de tanques y equipos móviles blindados y artillados. Para su sorpresa, la resistencia que puso Ucrania con inferioridad numérica y de armamento ha resultado formidable y difícil de superar. Los ucranianos luchan una guerra con patriotismo y determinación, han planteado una guerra asimétrica, con grupos pequeños moviéndose fácilmente, enfocados en emboscar a los rusos y causarles tantas bajas como se pueda para afectar su moral, que no es muy alta, y para alargar el conflicto al grado de que Rusia resienta tanto la guerra que renuncie a ella. La batalla de Kiev se perfila prolongada y sangrienta. Hasta ahora la estrategia ucraniana va funcionando.

No obstante, las primeras fases de la contienda ya comenzaron, con bombardeos de misiles crucero, la movilización de soldados para cercar la ciudad y una lucha por la superioridad aérea. En suburbios del noroeste, como Irpín, un importante acceso a la ciudad, han estallado tiroteos en las calles como en las guerras de guerrillas. Podría ser el principio de un asedio extenso y prolongado que utilice el hambre y las peleas callejeras para avanzar hacia el centro de la ciudad.

Después de tres semanas de combate los soldados y voluntarios ucranianos trabajan en pequeñas unidades y recurren mucho a las emboscadas. Parte de su estrategia es hacer que el ejército ruso sufra tantas bajas al atacar, que sus soldados se fatiguen o desmoralicen.

La teniente Tetiana Chornovol comanda una unidad de misiles antitanques en las afueras de la ciudad; de 42 años, dirige dos equipos de una media docena de personas cada uno, que se dedican a disparar misiles montados en trípodes hechos en Ucrania que ellos mismos transportan a las posiciones de las emboscadas en sus propios automóviles.

La teniente abrió la cajuela del automóvil y mostró a reporteros occidentales un tubo con un misil Stugna-P con alcance de cinco kilómetros, hizo estallar un tanque ruso a unos cuantos kilómetros al este.

"Buscamos posiciones de tiro donde podamos ver un tramo de la carretera", comentó la teniente. "Sabemos que, en algún momento, habrá una columna que transite por la carretera". Con el auto estacionado y camuflado a una cierta distancia, ella y su equipo estuvieron al acecho tras una fila de árboles durante tres días antes de que una columna rusa llegara por la carretera haciendo mucho ruido.

El tiempo no está del lado de los rusos. Kiev está rodeada de pantanos, que se descongelan con la primavera y dificultan cualquier uso por desplegar armamento pesado alrededor del perímetro de la ciudad. Los tanques que se aventuran fuera de las carreteras ya se están hundiendo en el barro.

Ojalá termine la barbarie y llegue la paz.