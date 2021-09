La billetera, o de lo público, con candados de lo privado

El imperio del interés público sobre el privado no puede depender de los escrúpulos del gobernante de turno. Si algo nos enseña nuestra incipiente democracia es que ni el establecimiento de contraloría y filtros garantiza la salud del erario a menos que haya un compromiso del presidente y de su entorno con la transparencia y la rendición de cuentas.

Estas reflexiones son de dolorosa urgencia cuando se aprecia el mecanismo que Bukele ha seguido para lanzar su proyecto de criptomonetización de la economía salvadoreña. En el centro de esa operación se encuentra una sociedad anónima que se está lucrando de una política pública, del monopolio de la recepción de esa especie digital a la que probablemente no haya ni que llamar bitcóin, y de las fisuras en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Al menos por segunda vez, Bukele echó mano de subsidiarias de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para dar origen a una empresa. Para dar luz a la firma que administrará su traída y llevada billetera electrónica recurrió a la misma estratagema que utilizó para crear el Diario El Salvador. Y en esta oportunidad, con un giro aún más vulgar: la sociedad en cuestión está en manos de dos empleados públicos, por supuesto correligionarios de uno de los partidos oficialistas.

Ese diseño irregular que permite disfrazar con cobertura y privilegios privados lo que se financia y construye con fondos públicos es apenas una de las retorcidas maneras en las que Bukele está deshonrando el interés ciudadano; es grave que lo haga a la luz de toda la nación y es preocupante que su gabinete, diputados dóciles y alcaldes amanuenses se lo celebren y avalen o con aplausos o con su silencio.

Tratándose del gobernante, el interés público es su norma ética suprema; gozando además del margen de aprobación de los dos últimos ejercicios eleccionarios, Bukele debió ser inspirado por las metas morales fundamentales de la sociedad y no todo lo contrario. Hacia la mitad de su mandato, se lo recordará por haber elegido del modo equivocado entre lo más bueno para el público con lo menos bueno.

La lesión a la economía nacional, a la confianza del sistema financiero internacional y el estrés para el comercio e industria salvadoreños supuesto por el criptoexperimento es una cátedra de ignorancia sobre los principios democráticos esenciales, sobre cómo la acción político-jurídica del Estado puede quedar reducida a opereta cuando hay un afán oligárquico y arribista detrás suyo.

Bukele no está inhibido de tener iniciativas de ley, por supuesto; el electorado le entregó el mandato de administrar el Estado de tal modo que satisficiera las ingentes necesidades en inversión social y bienestar humano. Pero lo que no le solicitó, lo que no consta en ningún documento sino sólo en el deforme ideario del personaje, es que para proceder con su visión de país, lo que sea que eso signifique, pueda ignorar el debido proceso, no involucrar a ningún sector social y poner intereses sectarios o familiares por encima del interés público.

No hay un solo aspecto de nuestro ordenamiento jurídico que Bukele no haya amenazado y lesionado a esta altura; su divorcio con la cultura constitucional que ha animado a nuestra república es total pese a que se ha valido de ella. Y tristemente, en lugar de honrar los principios en ella consignados, por ejemplo el de que hasta el mismo interés general está sometido a la proporcionalidad, ha disfrazado de común la agenda de una facción, financiándola con el erario y poniéndole candados de privado.