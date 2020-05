Las crisis siempre desnudan las precariedades de un país, las que siempre han estado ahí pero quizás, aunque sabemos que existen, no les prestamos la atención que merecen.

Por otra parte, en toda crisis siempre habrá ganadores y perdedores. Pero, esta crisis que estamos viviendo provoca además grandes miedos, temores, porque el riesgo de contagio del virus está presente en todo momento y casi en todos lados, al grado de tener que "escondernos" de él en nuestras casas, afectando nuestra capacidad de producir ingresos, lo que en muchos casos atenta, tristemente, hasta contra una de las necesidades más básicas de los seres humanos, como es la alimentación.

En un contexto como el anterior, no es de extrañarse que surja esta gran disyuntiva, nos quedamos en la casa para evitar exponernos al contagio o salimos a trabajar para ganar dinero para alimentar a nuestra familia. Las posturas llegan a ser muy radicales, entre aquellos que piensan que abrir la economía significa ineludiblemente muerte por contagios y los que piensan que no abrirla significa muerte, pero por hambre. Curiosamente ambos grupos argumentan el mismo miedo, el de la muerte, y es aquí donde está la complejidad del tema, porque, la pregunta de cuánto vale una vida, creo que no tiene respuesta.

Personalmente considero que las cosas no necesariamente tienen que ser blancas o negras, también hay grises. Creo que es necesario dejar lo que yo llamo la mentalidad del asalto, "la bolsa o la vida", y encontrar un sano balance entre proteger la salud y cuidar la economía, pues ambos son elementos clave para garantizar el bienestar integral de los salvadoreños. En especial porque, como sabemos, esta pandemia no va a desaparecer en quince días o un mes, ni siquiera sabemos cuándo esto sucederá, pues depende del aparecimiento de una vacuna que elimine el riesgo del contagio, lo cual podría tardar varios meses o años, porque podría estar disponible pero no accesible para todos.

En este sentido, en el momento en que el Gobierno decida ponerle fin a la cuarentena, cada uno podría tener su propia "fórmula", para algunos pesará mucho más el miedo al contagio y decidirán quedarse en su casa hasta que el riesgo de contagio haya desaperecido, mientras otros estarán dispuestos a enfrentar un riesgo controlado saliendo a trabajar normalmente, pero respetando rigurosamente todas las medidas de higiene y seguridad que ya conocemos; de igual manera, algunos podrán elegir una opción intermedia. La empatía y el respeto hacia los demás será un factor clave para mantener la convivencia en armonía, bajo estas circunstancias. Cada uno tomará sus propias decisiones y respetará las de los demás.

Hay que aceptar que no es fácil tratar de seguir adelante habiendo vivido una crisis sin precedentes, pero tenemos que hacerlo por nuestro bien y el del país. En mi caso, empecé un proceso de reinvención profesional desde el año 2018 con un plan que llamé "la baby boomer que se reinventa" y cuando recién había iniciado la ejecución de mi nuevo proyecto, me tuve que venir a "encerrar" a mi casa, además el contexto actual, "la nueva normalidad", no es del todo favorable para este, por lo que debo hacer ajustes y/o pensar en otras ideas de negocio, lo que ya estoy haciendo. Por esto, mi frase favorita ha vuelto a ser: "Qué bonita la gente que no teme volver a empezar de cero. A pesar de los años. A pesar de los daños".